Tisíce migrantů míří do Španělska. Úřady nasadily vojáky, roste napětí

Informoval o tom v úterý místní deník El Faro de Ceuta. Kvůli vyhrocené situaci způsobené diplomatickou roztržkou s Marokem zrušil španělský premiér Pedro Sánchez úterní cestu do Francie.

Na hranici Ceuty roste napětí, skupiny z marocké strany tam v úterý házely kameny na policisty, kteří odpověděli slzným plynem.

Pondělní vlna migrantů do Ceuty, která má asi 84 000 obyvatel, byla podle deníku El País nevídaná. Šlo o denní rekord počtu běženců, jež vstoupili do Španělska. Překonali tak například počet 2 000 migrantů, kteří loni ze 7. na 8. listopadu dopluli z Afriky na Kanárské ostrovy.



Španělská vláda se obává, že hromadné příchody migrantů do Ceuty jen tak neskončí. Marocké bezpečnostní složky totiž lidem přestaly bránit v přechodu hranice. Marocká vláda se zatím k pondělním událostem nevyjádřila.

Dění v Ceutě „bedlivě sleduje“ i Brusel. Evropská komisařka pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová v úterý vyzvala Maroko, aby plnilo své závazky kontroly hranice a zastavilo „bezprecedentní“ vlnu migrantů. „Španělská hranice je hranicí evropskou, EU chce budovat vztahy s Marokem založené na důvěře a sdílených závazcích, imigrace je v tomto ohledu klíčová,“ prohlásila Johanssonová v Evropském parlamentu.

Dění komentoval i místopředseda Evropské komise Margaritis Schinas, do jehož odpovědnosti otázka migrace spadá.

„Plnou solidaritu se Španělskem. Potřebujeme evropský politický migrační pakt: dohody se třetími zeměmi, masivní ochranu našich hranic, solidaritu členských států EU a politiku legální migrace,“ napsal na twitteru Schinas, který pochází z Řecka, jež se rovněž potýká s migrační vlnou.



Nynější situace je výsledkem diplomatické krize mezi Madridem a Rabatem, kterou způsobilo odhalení, že Španělsko poskytlo pod falešnou identitou lékařskou péči lídrovi separatistické organizace Polisario Ibráhímovi Ghálímu. Ten vede povstalce na Západní Sahaře usilující o nezávislost na Maroku, které už v roce 1991 slíbilo uspořádat referendum o sebeurčení této oblasti, ale zatím se tak nestalo. Střiasedmdesátiletý Ghálí byl minulý měsíc přijat do nemocnice v severošpanělském městě Logroňo kvůli covidu-19.

V úterý se u Tuniska se potopila loď s migranty, kteří se pokoušeli dostat z Libye do Evropy. Nejméně 57 lidí se utopilo, 33 se povedlo zachránit.

Polisario nyní ovládá necelou čtvrtinu území Západní Sahary, která je z velké části tvořena pouští, na severu se ale nachází ložiska fosfátů. Západní Sahara bývala kolonií a posléze provincií Španělska, které se z území stáhlo v 70. letech minulého století.

Podle deníku El Faro de Ceuta proudí migranti do enklávy nyní i proto, že se před několika dny rozšířila zpráva, že marocká vláda otevřela na několik dní hranice.

Mezi asi 6000 běženci, kteří se v pondělí dostali do Ceuty, jsou zejména mladí muži a nejméně 1 500 osob je nezletilých, což komplikuje jejich repatriaci. V úterý španělský ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska oznámil, že vláda už vrátila 2 700 lidí.

Podle rozhlasu Cadena SER zemřel při pokusu přeplavat do Ceuty v pondělí jeden mladý Maročan, dalším dvěma lidem, kteří plavání nezvládli, pomohli zachránit život španělští záchranáři.

Do Ceuty a další španělské enklávy v Africe Melilly se obvykle běženci z Maroka dostávají přes vysoké hraniční ploty, které přelézají, a to hromadně, aby bezpečnostní složky nestihly všechny zadržet. V takových případech jich ale bývají maximálně stovky. Jedna z takových největších masových akcí se odehrála na hranici Ceuty v červenci 2018, kdy se plot pokusilo naráz překonat na 850 migrantů.

U hraničního plotu v Ceutě v úterý také skupiny migrantů z Maroka házely kameny na španělskou policii, která odpověděla slznými granáty.

Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) dorazilo letos do Španělska různými trasami na 9 200 migrantů, tento údaj je ale k 9. květnu a nezahrnuje tak akci v Ceutě z tohoto pondělka. Nejvíce běženců do Španělska do minulého týdne připlulo na Kanárské ostrovy

(4 950).