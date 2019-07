KOMENTÁŘ: Kyvadlová migrace. Lidi vykládá na Lampeduse jedna loď za druhou

16:15 , aktualizováno 16:15

Lodě nevládních humanitárních organizací, které přepravují migranty zachycené ve Středozemním moři do Evropy, přišly na to, jak účinně obejít italskou blokádu. Když nemohou do jejích přístavů přímo, čekají, dokud se hygienické a zdravotní podmínky na palubách jejich lodí nestanou natolik nebezpečné, aby italské úřady přinutily uprchlíky přijmout.