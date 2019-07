Další, prosím. Na povolení přistát čeká u Itálie nová loď s 54 migranty

Italská humanitární organizace Mediterranea Saving Humans v pátek na Twitteru oznámila, že její loď Alex kotví u Lampedusy mimo italské teritoriální vody. V přistání jí zabránil příkaz italského ministerstva vnitra. Migranty zachránila z gumového člunu nedaleko libyjských břehů.



Agentura AP uvedla, že Malta se rozhodla tyto běžence přijmout na základě dohody uzavřené už ve čtvrtek s Římem. V souladu s uvedenou dohodou by Řím měl převzít stejný počet migrantů z těch, které Malta dříve přijala místo Itálie.

Mediterranea Saving Humans ale odmítla běžence sama na Maltu přepravit. Zdůvodnila to velkou vzdáleností a psychickým stavem lidí na palubě své lodě. Organizace také zpochybnila legitimitu zákazu italského ministerstva s poukazem na to, že její loď zachránila lidi na moři. Navíc Itálie podle ní nemůže zakázat přístup do svých vod lodi, která pluje pod italskou vlajkou.

Podle posádky Alexu by běžence měly přepravit plavidla buď italské, nebo maltské pobřežní stráže. To se však zatím nestalo.

Incident kolem lodi organizace Mediterranea Saving Humans je už 21. případem střetu mezi italskou vládou a humanitárními skupinami, jež ve Středozemním moři zachycují migranty, kteří se snaží dostat se do Evropy s vidinou lepšího života.