Itálie přijala dalších devět nemocných migrantů z lodi Open Arms

Podle španělských médií v plavidle, jehož posádka nalodila na 160 migrantů začátkem srpna u Libye, tak zbývá necelá stovka běženců.

„Voda na příděl, jídlo na příděl.. Začíná to připomínat detenční tábory v Libyi, ale jsme v italských vodách,“ napsal na Twitteru zakladatel organizace Proactiva Open Arms Óscar Camps. Připomněl tak tragické podmínky v Libyi, které nevládní organizace uvádí jako jeden z hlavních důvodů pro svou pomoc migrantům. Ti utíkají z Afriky před ozbrojenými konflikty či bídou.

V úterý ráno se také z lodi Open Arms vrhl další z migrantů do moře ve snaze doplavat na pobřeží Lampedusy, v tom mu zabránila italská pobřežní stráž. Podobně jako to udělala v neděli v případě nejméně čtyř běženců.

Posádka španělského plavidla nalodila migranty plující z Libye do Evropy během několika operací od 1. srpna, nesměla s nimi ale vplout do italských vod kvůli protiimigrační politice ministra vnitra Mattea Salviniho. Do italských vod vplula minulý týden poté, co jí to povolil italský oblastní soud kvůli naléhavé situaci. Soud rovněž rozhodl, že má být běžencům poskytnuta pomoc, nezmínil ale výslovně otevření přístavu.

Do Španělska moc daleko

O víkendu nabídlo posádce lodi přístav Španělsko, nejprve jmenovalo Algeciras, který leží v jižním cípu Španělska a kam by plavba trvala pět dní. Poté jí nabídl Madrid nejbližší španělský přístav Mahón (Maó) na ostrově Menorca či přístav v Palma de Mallorca, kam by plavba trvala asi tři dny. Open Arms všechny nabídky odmítla s tím, že cesta je moc dlouhá.

Riccardo Gatti z vedení organizace v pondělí navrhl, že loď by mohla doplout do Katánie na Sicílii a odtud by migranti mohli letět letadlem do Madridu. Podle něj je to „důstojné“ řešení, jež by stálo 240 eur, tedy v přepočtu 6 200 korun na osobu.

Podle komentáře deníku El Mundo má možná posádka i jiný důvod, proč nechce s plavidlem do Španělska. Po několikaměsíčním zadržení v přístavu v Barceloně od letošního ledna totiž dostala v dubnu od španělských úřadů povolení vyplout pouze za účelem přepravy materiálu na ostrovy v Egejském moři, nesmí tedy naloďovat migranty u libyjských břehů.

Důvodem zákazu vyplout bylo podle španělských úřadů mimo jiné to, že posádka při předchozích operacích nebyla schopná vylodit migranty v prvním bezpečném přístavu. Itálie a Malta uzavírají přístavy lodím nevládních organizací od loňska mimo jiné proto, aby donutily EU k systematickému řešení migrační krize. Přístav nevládním organizacím otevřou až poté, co ostatní země EU slíbí, že migranty převezmou.

Mezi Lampedusou a Maltou čeká více než týden další loď s migranty - Ocean Viking organizací Lékaři bez hranic a SOS Méditerranée. Na palubě je 356 afrických běženců, které nalodili u Libye mezi 9. a 12. srpnem.