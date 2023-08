SSSR jako vzor? Zničte je. Nové mexické učebnice viní z propagace komunismu

Tři tucty učebnic jsou určené pro první až deváté ročníky a měly by se začít používat 28. srpna. Zavádí novou metody výuky. Každý z předmětů, jako je matematika, společenské vědy či literatura, nebude učen zvlášť jako dosud, ale budou sloučeny do učebních projektů.

Větší pozornost než specifický styl, jakým jsou texty sepsány, vzbudil jejich obsah. Odpůrci vlády tvrdí, že se pokouší děti infikovat „virem komunismu“. Guvernéři ze států, kde vládne pravicová opoziční Strana národní akce (PAN), oznámili kampaň proti vládním učebnicím, hodlají je bojkotovat.

Vůdce PAN Marko Cortés dokonce uvedl, že by se knihy měly zničit. Podporovatelé vlády v této souvislosti kritiky označili za „nacisty“, kteří pálí nepohodlné publikace. Prezident se pokouší kampani svých odpůrců kontrovat pořádáním novinářských konferencí, na kterých úřední činitelé odpoví na otázky ohledně nových textů.

López Obrador zdůrazňuje, že publikace jsou zadarmo. Tvrdí, že dříve byly v područí soukromých vydavatelů, kteří na nich vydělávali.

Autor jménem Marx

Agentura AP podotýká, že učební materiály „bezpochyby“ sepsali lidé s nostalgií po Sovětském svazu. Jeden z jejich tvůrců hrdě nese křestní jméno „Marx“ po zakladateli komunistické ideologie Karlu Marxovi, druhý pracoval pro krajně levicového venezuelského prezidenta Nicoláse Madura.

Kapitalismus, mezinárodní společnosti, konzumní chování či dovoz jídla jsou v studijních materiálech vykreslovány jako ze své podstaty špatné. Například v učebnici pro čtvrtou třídu, která spojuje předměty historie a matematiky, je jedna kapitola pojmenována „Úpadek přírody a společnosti za kapitalistické kultury.“

Naopak SSSR je vykreslován jako vzor hodný následování. „Rabfak, školy pro dělníky v bývalém Sovětském svazu, byly považovány za místa vzdělávání. Sníme o tom, že mexické střední školy a jejich učebnice dosáhnou té kvality,“ stojí například v učebnici o jazyku pro sedmou třídu.

Nová výuka zcela jasně reflektuje levicovou orientaci současného prezidenta Lópeze Obradora. Projevuje se v ní i jeho odpor k mainstreamovým médiím. Dětem radí, že pokud hledají na internetu ověřitelné informace, mají číst webové portály, které končí .edu, .gob neb .org. Většina mexických médií končí na .com.

Podle vládních učebnic též „špinavá válka“ mexických vojáků a policistů proti levicovým rebelům trvala od šedesátých let dvacátého století do roku 2016. Většina historiků je ale toho názoru, že kampaň trvala od roku 1965 do 1995.

Rozdělená společnost

Někteří rodiče si nejsou jisti, zda takové míchání politiky do výuky je dobrá věc. „Nikdy nebylo takové znepokojení okolo učebnic. Říkají, že tam je spousta podprahových, protokomunistických myšlenek,“ říká Pérez Valladares, jehož dcera jde do školky.

„Tento konflikt, tato debata odhaluje, jak hodně je mexická společnost polarizovaná,“ uvedla socioložka z Národní univerzity Ištar Cardonaová s odkazem na hluboké spory mezi příznivci a odpůrci současného prezidenta a jeho vlády.

V učebnicích je řada faktických chyb. „Problém je, že tyto knihy byly vytvořeny ve spěchu,“ uvádí Cardonaová. „Proč se to snažili udělat tak rychle, tak nedbale? Protože se blížíme ke konci administrativy,“ říká s odkazem na to, že prezidentovi končí v roce 2024 šestileté funkční období. „Je to teď, nebo nikdy.“