Už nás zabíjet nebudeš. Mexičtí vojáci lapili hlavu bezpečnosti kartelu Sinaloa

„Byl zodpovědný za řadu útoků proti vojenskému personálu, které si vyžádaly značný počet obětí,“ vysvětlil motivaci mexické armády po Salasově zatčení ministr obrany Luis Cresencio Sandoval

Připomněl tak útok z října 2019, který byl důsledkem neúspěšné snahy o dopadení vůdce kartelu Ovidia Guzmána, jednoho ze synů vězněného drogového bosse Joaquína „El Chapa“ Guzmána.

Pérez Salas působil jako šéf ochranky Ovidia Guzmána a jeho bratrů přezdívaných Chapitos. Když mexičtí vojáci Ovidia poprvé dopadli, dokázal je Salas přimět, aby šéfa propustili. Jinak hrozilo krveprolití.

Ozbrojenci kartelu totiž obklíčili obytný komplex armádních rodin v Culiacanu, hlavním městě Sinaloy, a ostřelovali ho. Jednoho vojáka vzali jako rukojmí, vtrhli do čtyř bytů, kde hledali další potenciální rukojmí, a vhodili do nich dva ruční granáty, které nevybuchly.

Narcos měli značně zjednodušenou situaci. Meixcká armáda se totiž spoléhala na nepsané pravidlo, že manželky a děti vojáků se nesmějí stát terčem útoku. „Byla to oblast, která tehdy nebyla hlídaná,“ přiznal Sandoval.

Utekl ozbrojencům po střeše domu

V lednu, kdy se vojákům konečně Ovidia Guzmána podařilo zadržet, se Pérez „El Nini“ Salas podílel na rozpoutání násilností, při nichž zahynulo 30 lidí včetně deseti vojáků.

Narcos vyrazili na městské letiště, kde zasáhli dvě vojenská letadla a donutili je přistát. Stříleli i po civilních letounech. Armáda musela použít vrtulníky Black Hawk, aby se vypořádala s těžkými kulomety kartelu namontovanými na nákladních automobilech.

Armáda ten samý den podnikla speciální operaci s cílem dostat Salase, která však selhala. Nadále však sledovala jeho pohyb a později se ho pokusila zadržet podruhé, ale podařilo se mu utéct. Video zveřejněné na sociálních sítích následně ukázalo, že Pérez Salas byl obklíčen, ale zvládl vylézt na střechu jednoho domu.

Americká protidrogová agentura D.E.A. vypsala za dopadení Salase odměnu tři miliony dolarů. V současnosti není jasné, zda bude odměna rozdělena mezi armádu a jednotky Národní gardy, které ho ve středu dopadly.

Americký prezident Joe Biden zatčení ocenil. Američtí prokurátoři požádali, aby byl Pérez Salas vydán do USA, stejně jako v září jeho šéf Ovidio Guzmán.

„Zatčení svědčí o závazku Spojených států a Mexika zabezpečit naše komunity proti násilí, čelit kartelům a ukončit metlu nelegálního fentanylu, který zraňuje tolik rodin,“ napsal Biden.

Mučil agenta, oběti házel tygrům

Pérez Salas je v USA hledán kvůli spiknutí za účelem dovozu a distribuce fentanylu. Za sebou zanechal také stopy v podobě vražd a mučení policistů a civilistů.

Obžaloba v jižním New Yorku uvádí, že se Pérez Salas v roce 2017 údajně podílel na mučení mexického federálního agenta. Spolu s ostatními muže dvě hodiny mučili, přičemž mu do svalů zasunuli vývrtku, vytrhli ji a do ran vložili pálivé chilli.

Podle obžaloby gang Ninis – ozbrojenci vedení Salasem a Jorgem Figueroou Benítezem – prováděl i další hrůzné násilné činy. Členové gangu odváželi zajaté rivaly na ranč patřící Chapitos, kde vraždili. „Řada obětí byla zastřelena, další hodili mrtvé či živé tygrům k nakrmení,“ stojí v obžalobě.

Chapitos měli tygry jako domácí mazlíčky. Zatímco kartel Sinaloa prováděl laboratorní testy svých produktů, gang Ninis dělal hrůznější testy na lidech, většinou unesených rivalech nebo závislých, kterým podával drogy až do té doby, než se předávkovali.