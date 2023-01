Mexiko chytilo už druhého Guzmána. Mafiáni Prckova syna rozjeli krvavou mstu

Ovidio Guzmán začal kartel Sinaloa ve stejnojmenném mexickém státě vést poté, co policie zatkla jeho otce přezdívaného El Chapo (Prcek). Ten v létě 2019 dostal u soudu v New Yorku doživotní trest. Také o dopadení jeho syna stáli kromě Mexika i Američané. Za informace, které by tomu mohly napomoci, nabízeli 5 milionů dolarů (113 milionů korun).

Načasování mexické policii navíc vyšlo. Guzmána mladšího vypátrali pár dní před tím, než americký prezident přijede na dvoudenní návštěvu, během níž se setká s mexickým prezidentem Andrésem Manuelem Lópezem Obradorem i kanadským premiérem Justinem Trudeauem. S oběma bude řešit bezpečnostní situaci na společných hranicích.

„Je to dárek pro Bidena. Mexická vláda se snaží, aby to byla poklidná návštěva,“ říká Samuel González, který v devadesátých letech založil kancelář žalobce pro organizovaný zločin. Chycení dvaatřicetiletého Ovidia potvrdil ministr obrany Luis Cresencio Sandoval s tím, že je nyní držen v metropoli Mexico City.

Culiacánský profesor Juan Carlos Ayala, který se zabývá sociologií obchodu s drogami, má za to, že byl Guzmán mladší jasným cílem už od zmíněného roku 2019. „Ovidiův osud byl rozhodnut. Navíc byl identifikován jako největší pašerák fentanylu a nejviditelnější vůdce ze všech Chapů,“ říká s odkazem na „Prckovy“ syny, kteří v otcově kartelu převzali část velení.

Právě kvůli droze fentanyl, kterou kartel mezi jinými pašuje do Spojených států, Američané na Mexiko tlačí, aby proti drogovému byznysu zakročil. Předávkování syntentickým opioidem si každoročně vyžádá množství amerických životů. Varuje před ním i Úřad pro potírání drog (DEA), jehož agenti jdou po kartelech, jako je ten v Sinaloe.

„Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zemřelo v USA na otravu a předávkování drogami během dvanáctiměsíčního období končícího lednem 2022 na 107 375 lidí. Ohromujících 67 procent úmrtí souviselo se syntetickými opioidy, jako je fentanyl. Některé z nich měly souvislost s kombinováním fentanylu a dalších nelegálních drog, třeba kokainu, metamfetaminu a heroinu. Mnoho uživatelů navíc nevědělo, že berou fentanyl. Pouhé dva miligramy fentanylu jsou považovány za potenciálně smrtelnou dávku,“ píše DEA.

Gangsteři stříleli i po civilním letadle

Zatím není jasné, zda bude současný šéf přezdívaný „Myš“ vydán do USA jako jeho otec. Mladého drogového šéfa Američané viní z pašování kokainu, metamfetaminu a marihuany do USA. Jeho laboratoře v Sinaloe podle americké diplomacie vyrobí zhruba „1,3 až 2,3 tuny“ metamfetaminu měsíčně. Navíc prý nařídil vraždu několika lidí, včetně mexické popové hvězdy, která odmítla zazpívat na jeho svatbě.

Naposledy Guzmána mexická policie zadržela před čtyřmi lety, akce však vyvolala tak rozsáhlé násilnosti, že ho nakonec v zájmu uklidnění situace na příkaz prezidenta zase propustila. Vlna násilí se přitom v hlavním městě Sinaloy Culiacánu spustila i nyní, po Ovidiově zatčení ve čtvrtek nad ránem.

„Chytili ho kolem čtvrté hodiny a od té doby ta střelba nepřestala. Je to opravdu chaos. Střílí do vzduchu, snaží se tak sestřelit policejní vrtulníky. V celém městě je chaos,“ popsal obyvatel sinaloaské metropole. Tamní guvernér Ruben Rocha uvedl, že zemřelo sedm členů bezpečnostních složek a jednadvacet dalších utrpělo zranění. Zraněno bylo i osm civilistů. Ulice byly zablokované, na mnoha místech byla slyšet střelba. Vzplálo na 250 aut.

Gangsteři údajně také ukradli sanitku Červeného kříže a z nemocnic unesli neupřesněný počet zdravotníků, které pak nutili, aby ošetřili zraněné zločince. Vyhrožovali také novinářům a zabavili jim auta. Každý rok v Mexiku zemře víc reportérů než kdekoliv jinde na světě. Jen loni jich bylo nejméně jedenáct.

Vedení Culiacánu vyzvalo obyvatele, aby raději nevycházeli. „Neopouštějte své domovy! Bezpečí občanů Culiacánu je to nejdůležitější,“ varovala radnice. Zavřely se školy, úřady i obchody a restaurace. Násilnosti se přelily i na nedaleké letiště, kde zločinci podle letecké společnosti Aeromexico zasáhli jeden ze strojů těsně předtím, než se měl vydat na cestu.

Nikdo nebyl zraněn, dodaly aerolinky, spoj však nabral zpoždění. A podle BBC bylo v celé Sinaloe zrušeno na sto letů. González střelbu na komerční letadlo označuje za „jasný akt mezinárodního terorismu“ a varuje, že může vést k dalším problémům mezi mexickou a americkou vládou. Zásah dostal i letoun mexické armády.

Šéfredaktor místního zpravodajského portálu Riodoce Ismael Bojorquez míní, že násilná odveta kartelu přímo souvisí s tím, jak v boji proti mafii postupoval současný mexický prezident. Ten totiž zvolil méně agresivní strategii než jeho předchůdci – a dovolil tak organizovanému zločinu, aby ještě zesílil.

„Kartely zneužily uplynulé čtyři roky na to, aby se zorganizovaly, ozbrojily, upevnily své struktury a svou finanční situaci. Myslím si, že mají víc zbraní než před třemi lety. Veškerý organizovaný zločin zesílil, nejen Chapitos, a toto je cena, kterou společnost platí za strategii federální vlády,“ říká novinář.

Mexický prezident svůj měkčí přístup bránil s tím, že jeho předchůdci v tvrdém boji s mafií stejně neuspěli a způsobili ještě větší krveprolití. Upřednostnil by prý raději cestu „obětí a nikoliv kulek“. Je možné, že právě tento názor už i díky tlaku americké vlády změnil.

„Je velmi důležité, aby měla vláda na paměti, že oslabení sinaloaského kartelu může vést k dalšímu rozmachu kartelu Jalisco,“ varuje pak s odkazem na konkurenční drogový gang ředitel společnosti Lantia Consulting Eduardo Guerrero, který se svými kolegy analyzuje mexický organizovaný zločin.