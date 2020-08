Vražda jako dárek pro drogového bosse. V Mexiku padl trest za smrt novinářky

Soud uložil vrahovi padesátiletý trest odnětí svobody. Informoval o tom server El Paso Times.

Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry, v kartelu údajně platil za šéfa střelců. Novinářku zastřelil v březnu roku 2017 v mexickém městě Chihuahua, když vezla syna autem do školy. El Larry ji střelil osmkrát, synovi se nic nestalo.

Miroslava Breach se ve své práci věnovala drogovému násilí a korupci. Informovala mimo jiné o tom, že drogové kartely podporují politické kandidáty do místních voleb.

Jeden z tehdejších volebních kandidátů je členem rodiny Salazar. Tato rodina je napojená na drogový kartel Sinaloa. Rodinu rozzlobilo, že příbuzný ve volbách neuspěl. A právě novinářka se stala terčem pomsty.

Vražda měla být dárek pro vysoce postaveného člena kartelu Sinaloa, muže přezdívaného El Muñeco, v českém překladu „Panenka“. El Muñeco je členem právě rodiny Salazar, kterou novinářka svou prací rozčílila.

Vrah o „dárku“ hovořil na narozeninové oslavě gangstera El Muñeco, potvrdil vyšetřovatelům svědek.

V roce 2017 bylo kromě Miroslavy Breach v Mexiku zabito dalších deset novinářů. Mexiko je pro ně jedna z nejnebezpečnějších zemí na světě. V roce 2020 tam již došlo k vraždám čtyř žurnalistů, stejně jako v Iráku.

Devadesát procent útoků na novináře zůstane v Mexiku nevyřešených. „Úmluvy mezi úředníky a kriminálníky představují pro novináře smrtelné riziko,“ uvádí Reportéři bez hranic, kteří se zabývají svobodou médií.



„Není to tak, že by ty případy nedokázali vyřešit. Buďto nechtějí, nebo nemohou,“ řekl v roce 2017 mexický úředník donucovacích orgánů deníku New York Times. „Je to politická záležitost. Mrtvý novinář dělá vládě špatnou image. Dělal by ale ještě horší, kdyby se vědělo, že jeho smrt je výsledkem jejich činnosti,“ uvedl.

Soud označil vraždu jako čin proti svobodě projevu. Vyšetřovatelé kvůli dopadení El Larryho prohlíželi více než 200 hodin videozáznamů, shromažďovali řadu důkazů a vedli rozhovory. Zjistili, že do vraždy byli zapleteni nejméně tři lidé.

