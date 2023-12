Hrůza v newyorském Queensu: zabíjel příbuzné, včetně dětí. Pobodal i policisty

Policie na tiskové konferenci v nemocnici oznámila, že obdržela tísňové volání v 5:10 (11:10 SEČ). Volající žena uvedla, že její bratranec začal zabíjet příbuzné.

Na místo byli vysláni dva policisté a když přijeli, viděli, jak 38letý Courtney Gordon dům opouští s kufrem. Pokusili se s ním navázat komunikaci, ale muž vytasil nůž a jednoho policistu bodl do krku a hrudi a druhého do hlavy. Následně jej jeden ze strážníků postřelil. Policisté byli převezeni do nemocnice a nejsou v ohrožení života. Pachatel, který byl podle úřadů v minulosti zatčen kvůli domácímu násilí, konkrétně škrcení, je po smrti.

Když na místo přijely posily, našly před domem ležící 11letou dívku. Byla převezena do nemocnice, kde ale zraněním podlehla. Hasiči a záchranáři pak v domě, kde pachatel zapálil pohovku, objevili těla 12letého chlapce, 44leté ženy a muže ve věku kolem 30 let. S četnými bodnými ranami byla do nemocnice převezena 61letá žena.

Při útoku na policisty pachatel použil kuchyňský nůž, zda stejným způsobem zabil ostatní oběti, ukáže vyšetřování.