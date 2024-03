Za právo na potrat a proti násilí na ženách. Do ulic metropolí vyšly tisíce lidí

Ve Francii si lidé připomněli zanesení práva na potrat do ústavy a v Polsku se ženy domáhaly rychlejšího prosazení tohoto práva novou vládní koalicí. Část demonstrujících také poukazovala na to, jak jsou ženy vystaveny násilí ve válečných konfliktech, například v tom současném na Blízkém východě.

Desítky tisíc lidí vyšly večer do ulic v Madridu, v Barceloně a ve Valencii. Jedním z hlavním témat demonstrací byla práva transgenderových osob či přísnější regulace prostituce. Část účastníků a účastnic demonstrací si přinesla také palestinské vlajky na podporu ženám v Pásmu Gazy, kde válčí Izrael a palestinské hnutí Hamás.

Ve Francii do ulic vyšlo také několik tisíc lidí. V Paříži ministr spravedlnosti Éric Dupond-Moretti zapečetil zapsání práva na potrat do ústavy. Právě v duchu této události se nesla mnohá shromáždění. „Pro nás je strašně zajímavé prožít tento okamžik, je to historický den,“ řekla jedna z účastnic shromáždění v Paříži agentuře AFP.

V Polsku naopak stovky žen žádaly novou vládní koalici, aby uvolnila velmi restriktivní zákony, jež se týkají interrupce. Některé účastnice podle AFP vyjadřovaly frustraci z toho, že různé legislativní návrhy, které jdou tímto směrem, leží v parlamentu. Předseda dolní komory a katolický politik Szymon Holownia se rozhodl odložit jejich projednávání na duben. „Cítíme se zrazeny,“ řekla AFP aktivistka hnutí Celostátní stávka žen Marta Lempartová.

Tisíce lidí demonstrovaly i v Berlíně. Na transparentech například poukazovali na přetrvávající nerovnosti při odměňování v práci.

Demonstrace se konaly rovněž v Itálii či Turecku. Hlavním tématem v obou zemích bylo násilí na ženách a v partnerských vztazích. Například v Itálii se odhaduje, že zhruba polovinu zavražděných žen zabil v loňském roce partner, bývalý partner či jiný blízký muž.