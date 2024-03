Oslava MDŽ po japonsku. Muži ve firmě okusili, co obnášejí menstruační bolesti

Pracovníci tokijské telekomunikační společnosti EXEO Group na firemní akci konané k Mezinárodnímu dni žen si doslova na vlastní kůži mohli vyzkoušet speciální zařízení. To vysílalo elektrické signály do destiček umístěných v oblasti břišního svalu a stimulovaly ho. Výsledkem byly pocity křeče, které ženy zažívají během menstruace. Jedinečné zařízení vyvinuli vědci z národní ženské univerzita se sídlem v Nara spolu se startupem Osaka Heat Cool.

„Nemohl jsem se pohnout. Bolelo to do té míry, že jsem nemohl stát,“ řekl po zkoušce zařízení 26letý Masaja Šibasaki. Dodal, že až nyní chápe, jak těžko se ženám musí pracovat, když s takovou bolestí bojují každý měsíc. „Je opravdu úžasné, jak to ženy dokážou. Opravdu je respektuji,“ řekl zaměstnanec.

Společnosti EXEO svým experimentem sledovala jeden cíl. Protože zaměstnává až 90 procent mužských pracovníků, chtěla simulovat takové pracovní prostředí, kde muži budou více podporovat své ženské kolegyně včetně situace, kdy si jejich ženy vybírají menstruační dovolenou.

Tu jsou společnosti v Japonsku ze zákona povinny ženám umožnit bez nároku na proplacení. Průzkumy ukázaly, že zhruba polovina pracovnic této možnosti nikdy nevyužije.

„Doufáme, že ti, kteří dnes zažili menstruační bolest, se vrátí na své pracoviště a promluví s ostatními o tom, jak se cítili, a tak prohloubí svou empatii,“ řekla referentka pro styk s veřejností EXEO Maki Ogurová.