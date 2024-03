Přesvědč znásilněnou ženu, aby nešla na potrat, učí se polští šesťáci

Tvůrce kanálu „Śmiem Wątpić“ (Dovolím si pochybovat), který má téměř 100 tisíc odběratelů, prošel polské učebnice náboženství a o svých zjištěních se podělil v novém videu. V tom popisuje, že se žáci šestých tříd mimo jiné setkají se zapeklitým úkolem.

„Žena zjistí, že čeká dítě, které je důsledkem znásilnění. Uvažuje o potratu. Uveďte argumenty, které matku přesvědčí, aby přijala vlastní dítě,“ zní zadání úkolu. „Ano, milý rodiči, váš šesťák bude v hodině náboženství vymýšlet argumenty, jak přesvědčit znásilněnou ženu, aby to dítě porodila,“ komentuje to youtuber Łukasz Wybrańczyk.

Učebnice, které v pořadu „recenzuje“, vydalo nakladatelství Jedność. To na svých stránkách nabízí knihy pro různé ročníky včetně čtvrté či osmé třídy. „Souhlas s potraty dávají vládci států. Všichni jsou zodpovědní za odebrání života nejslabším,“ píše se v nich podle Wybrańczyka s tím, že „potrat není výhradně soukromou záležitostí dotyčné ženy“.

Šesťáci se údajně také dozví, že žena po potratu může čelit „mnoha negativním důsledkům: strachu z početí dalšího dítěte, depresi, závislosti, pocitu osamělosti, nízkému sebevědomí, nespavosti“.

Interrupce však nejsou jedinou otázkou, která se v nich rozebírá. Učitelé mají například dětem vštěpovat, že „Bůh léčí homosexualitu“ či že „žena byla po prvotním hříchu podrobena muži“. „Chtěl jsem se dozvědět, co se děti v hodinách náboženství skutečně učí,“ vysvětluje youtuber.

Otázka potratů je v Polsku citlivá už několik let, a to od chvíle, kdy minulá vláda konzervativní strany Právo a spravedlnost zakázala prakticky veškeré interrupce. Do médií se navíc dostalo několik případů těhotných žen, které zemřely, protože se lékaři báli jim potrat včas provést, a to i přesto, že podle zákona patřily k těm několika málo výjimkám, kdy na něj měly nárok.

Polky za potraty začaly vyjíždět do zahraničí a mnohé popsaly, že se ve své vlasti bojí otěhotnět. V ulicích se konaly mnohé protesty za práva žen a konají se dodnes, přestože už se vláda vyměnila a k moci nastoupil liberálnější kabinet premiéra Donalda Tuska. Ten slíbil, že příslušné zákony zmírní. Polky jej však například na nedávný Mezinárodní den žen vyzývaly, aby s tím přestal otálet.

Youtuber v hodinovém videu dále srovnává, zda mají hodiny náboženství i v dalších evropských zemích a jak vypadají. Jedním z rozdílů podle něj je, že zatímco třeba ve Skandinávii se věnují nauce o všech náboženstvích a dětem nenutí žádné konkrétní, v Polsku děti „katechizují“. Tedy je učí výhradně o křesťanství, přičemž v některých školách je prý víc hodin náboženství než biologie nebo zeměpisu. I to by se nyní mělo změnit, podle portálu Onet totiž ministerstvo školství navrhuje, aby se počet těchto hodin snížil.

Video youtubera Wybrańczyka o učebnicích náboženství (v polštině):

Wybrańczykovy fanoušky video pobouřilo. „Takto toxický obsah by se ve školách nikdy neměl objevit,“ píše jeden z nich. „Toto video by se mělo co nejdříve dostat k ombudsmanovi pro práva dětí a na ministerstvo školství,“ míní další. „‚Ženské lůno si zaslouží nejvyšší ekologickou péči.‘ Skvělé. Nechám si to vytetovat na předloktí,“ glosuje také jeden z diváků.

„Pocházím z malého města (asi devět tisíc obyvatel). Můj nejoblíbenější příběh z hodiny náboženství na základní škole byl ten, kdy jsem knězi vysvětloval, že z vědeckých výzkumů víme, že zvířata cítí bolest a utrpení. On byl neoblomný a tvrdil, že ne. Třída se samozřejmě postavila na stranu kněze, protože jsme všichni věděli, že je to kněz, moudrý muž. Na konci hodiny jsme odevzdali sešity ke kontrole, on si vzal můj sešit, zkontroloval ho, podepsal se a hodil ho na lavici s pohrdavými slovy: ‚Tady máš, Staline....‘ Jedná se o doslovný citát bez jakéhokoli zkreslení,“ podělil se další uživatel o svou „absurdní“ zkušenost.