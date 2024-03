KOMENTÁŘ: Na MDŽ diskutujme o mužích. Budou z toho těžit i oni

„Kvóty se týkají žen, proč by to mě jako chlapa mělo zajímat?“ – „Já neznásilňuji, takže nevěřím, že 9 z 10 pachatelů jsou chlapi.“ – „Na nikoho na ulici nepískám, takže je mi jedno, když to dělá můj kamarád.“ – „Moje manželka je v domácnosti spokojená, takže jsou i všechny ostatní ženy.“

S takovými názory se lze setkat i od těch, kteří ve výsledku nemají nic proti snahám o narovnávání práv žen a mužů. Jenže přestože neútočí ani nezesměšňují ty, kteří se o to snaží, stejně je taková slepota kamenem úrazu. I proto bychom právě na Mezinárodní den žen měli připomínat, že „ženské“ problémy nejsou zdaleka jen problémem žen. Proč?