Maďarsko zpřísňuje opatření a zavádí tzv. semafor. Většina Balkánu zčervená

Opatření mají podle šéfa maďarského úřadu vlády Gergelyho Gulyáse zadržet koronavirus za hranicemi Maďarska. „Tato opatření slouží k ochraně naší svobody,“ řekl Gulyás.

Maďaři vracející se z rizikových zemí označených žlutou a červenou barvou budou muset projít zdravotní prohlídkou na hranicích a nastoupit do 14denní karantény i když nebudou prokázáni jako nakažení covidem-19. „Tomuto se mohou lidé vyhnout jedině předložením dvou negativních testů na covid-19 ne starších než pět dní,“ řekl Gulyás.

To samé bude platit pro cizince přicházející do Maďarska ze žlutých zemí. Mezi které zařadilo Maďarsko z členských zemí EU Bulharsko, Portugalsko, Rumunsko a Švédsko. „Mimo unii patří do stejné kategorie Velká Británie, Norsko, Rusko, Srbsko, Japonsko, Čína a Spojené státy,“ upřesnil Gulyás.

Vstup do Maďarska bude odepřen cizincům ze zemí označených červeně. Do těch patří Albánie, Bosna a Hercegovina, Bělorusko, Kosovo, Severní Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Ukrajina, Austrálie, Oceánie a všechny asijské, africké, jihoamerické státy.

Česko a i Chorvatsko zůstávají v zelené kategorii. Maďarská vláda ale bude tento seznam měnit každou středu. „Pokud to bude nutné, vláda může seznam měnit okamžitě. Věříme, že tato opatření zabrání dalšímu rozšíření viru v Maďarsku,“ dodal Gulyás.

Maďarsko, které má asi 10 milionů obyvatel, zaznamenalo celkem 4 234 případů nakažených covidem-19 a 595 mrtvých. Maďarsko zrušilo většinu koronavirových opatření v květnu a znovuotevřelo hranice pro turisty ze států Evropské unie a také sousední země mimo EU.