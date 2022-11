Politická romance: bývalí bankéři zachraňují poničené vztahy přes La Manche

Oběma je lehce nad čtyřicet, oba si potrpí na perfektní oděvy a bezchybné vystupování. Mají vzdělání na nejlepších školách ve Francii a Británii a zároveň stejné pracovní zkušenosti před tím, než vstoupili do politiky. Francouzský prezident Emmanuel Macron pracoval jako investiční bankéř pro Rotschildy, nový britský premiér Rishi Sunak pro Goldman Sachs.

„Mohou si porovnávat velikost svých bonusů,“ kolují o nich žerty, že jsou navzájem ideálními protějšky politické britsko-francouzské romance.

Ještě důležitější je ale jedna jejich společná vlastnost: oba jsou pragmatici a dobře rozumí tomu, že v současném světě samotný stát bez silných spojenců nedokáže politicky a ekonomicky obstát, a v krajním případě ani fyzicky přežít.

Právě to naznačuje možný restart vztahů na obou stranách Lamanšského průlivu, tím spíše po posledních letech hádek, neshod a sporů, z nichž mnohé vyostřilo referendum o vystoupení Británie z Evropské unie v roce 2016 a následná jednání o odchodové dohodě.

„Není překvapivé, že spolu dobře vychází. Oba patří mezi nejmladší státníky v Evropě a oba jsou přesvědčeni o tom, že v zájmu obou států je výhodná vzájemná spolupráce,“ zní z britské strany. „Mají za sebou podobné profesní zkušenosti a blízký postoj k fungování trhu, mají blízko ke stejným finančním kruhům. Důležité je i to, že Macron je nyní mnohem více politicky vpravo než před pěti lety,“ domnívá se také bývalý francouzský velvyslanec v Londýně Jean-Pierre Jouyet.

Lepší než Mayová a Johnson

Několik prvních setkání už Macron se Sunakem mají za sebou: poprvé se osobně potkali minulý týden na klimatické konferenci OSN v Egyptě, poté na summitu G20 na indonéském Bali.

Na ochotu ke spolupráci ukazuje také Macronovo pozvání Sunaka do Paříže začátkem příštího roku. To navíc bude první setkání Francie a Británie za posledních několik let: naposledy byla na státní návštěvě Francie předchozí premiérka Theresa Mayová v roce 2018.

Od referenda o brexitu v roce 2016 je to také první výrazná možnost, jak vztahy mezi oběma zeměmi normalizovat. Předchozí britští premiéři, kterých se za tu dobu vystřídalo už několik, ke vzájemným neshodám Británie a Francie spíš přidávali: David Cameron neodhadl situaci a kvůli svým politickým ambicím odluku Británie od Evropy nastartoval.

Theresa Mayová měla potíže udržet konstruktivní směr unijně-britských odchodových jednání a nedorozumění se často týkala právě Francie.

Boris Johnson sledoval své osobní a stranické ambice a podobně jako jeho nástupkyně Liz Trussová nechodil pro nevhodná slova a urážlivé výroky daleko.

Sunak: Hlavně ať jsme s Francouzi přátelé

Teprve se Sunakem, bývalým ministrem financí v Johnsonově vládě, začala svítat možnost, že dosavadní oportunismus vystřídá politika, která je v první řadě pragmatická.

Ve svém prvním telefonickém hovoru s Macronem Sunak několikrát poněkud neobratně opakoval, že Francii vidí jako blízkou a spřátelenou zemi. „Je vidět, že Sunak nemá zkušenosti a neumí v tom chodit. Zároveň je ale zřejmé, že mu velmi záleží na tom, aby vztahy s Francií byly v pořádku,“ uvedl zdroj z britské administrativy obeznámený s tímto telefonátem.

Problémů mezi oběma zeměmi je poslední roky řada. Brexit vyvolal ostré spory ohledně rybaření a přístupu do výsostných vod, k tomu se přidávají současné problémy ohledně energetické bezpečnosti a spolupráce. A značné dohady se v poslední době týkají nelegální migrace přes kanál a stále rostoucího počtu lidí, směřujících ke břehům Doveru z francouzského Calais.

Přinejmenším v této oblasti se již začátkem týdne podařilo najít shodu. Ministři vnitra Británie a Francie podepsali migrační dohodu, jejíž součástí je posílení kontrol na francouzském pobřeží, vyšší finanční podpora ze strany Británie i vzájemná spolupráce britských a francouzských policistů na místě: Všechno to, co se nedařilo dohodnout posledních několik let, nabralo rychlý spád poté, co se Macron a Sunak osobně setkali v Egyptě.