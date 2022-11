Spory o hranici a vláda v nedohlednu. V Severním Irsku pořád straší brexit

Ačkoli Severní Irsko podléhá britské vládě a parlamentu ve Westminsteru, na lokální úrovni už trvá dlouhé bezvládí. Od února již tato část Británie nemá vlastního premiéra, po květnových volbách dokonce už ani novou vládu.

Na předčasné volby, které podle původního plánu měly proběhnout v polovině prosince, ovšem nakonec nedojde. A nejistota v zemi, která je navíc komplikovaná jak minulostí, tak i současnou situací po odchodu Británie z Evropské unie, bude pokračovat nejméně do dalšího roku.

Ministr britské vlády pro Severní Irsko Chris Heaton-Harris původně požadoval, aby se severoirské volby po krachu povolebních jednání uskutečnily co nejdříve. Už také začínaly přípravy: počítalo se s datem 15. prosince a v záloze bylo šest tisíc dobrovolníků, kteří měli průběh voleb v šesti stovkách volebních místností zajišťovat.

Minulý týden ale Heaton-Harris, mimo jiné zastánce tvrdého brexitu, přišel s návrhem přesně opačným: nové volby se prozatím odkládají na neurčito.

Britský volební zákon v tomto případě ukládá uspořádání předčasných voleb nejpozději do 19. ledna. Ovšem ani to nezaručuje, že volby skutečně proběhnou: Předpokládá se totiž i možnost, že britská vláda zákon raději změní, než aby se volby uskutečnily právě v této době. Westminster již údajně připravuje úpravu zákona pro Severní Irsko (letos už druhou), má změnit pravidla vypisování tamních voleb.

Nejpravděpodobnějším výsledkem podle Belfastu bude, že Heaton-Harris z titulu své funkce o datu nových voleb bude moci rozhodnout sám. To by mu dávalo i možnost nové volby ani nevypsat.

Jak udržet křehký mír

Kvůli udržení míru na ostrově byl jednokomorový severoirský parlament ustaven tak, aby se v něm o moc dělily dvě hlavní politické strany: unionistická DUP, jejíž politickou prioritou je udržování a posilování blízkých vazeb na Londýn, a na druhé straně pak republikánská Sinn Féin, která naopak míří k vytvoření společného státu se sousedním Irskem.

Od mírové Velkopáteční dohody v roce 1998, která ukončila desítky let trvající konflikt na ostrově, posledních patnáct let severoirské volby vyhrávali unionisté. Když je letos v květnu o dva poslanecké mandáty předběhli republikáni, bylo to pro ně přelomové vítězství. Už v té době nicméně bylo zřejmé, že sestavit novou vládu bude obtížné.

Nyní se ukázalo, že za současných okolností je to přímo nemožné. Ve volbách nešlo jen o další rozložení sil v regionálním parlamentu, ale zejména o důležité otázky nového hraničního režimu po odchodu Británie z Evropské unie.

Právě hranice mezi Irskem a Severním Irskem se totiž podle odchodové dohody, kterou s Evropskou unií vyjednal a prosadil tehdejší premiér Boris Johnson, zároveň stala hranicí mezi Británií a EU. Poté, co britská vláda a parlament tuto dohodu přijaly, ale zjistily, že pro Británii není ideálním řešením. Jednostranně se ji tedy snaží změnit a její podstatné části vypovědět.

Změnu severoirského protokolu si také DUP dala jako podmínku pro vstup do nové vlády. Nenastalo ani na jedno. O co vůbec jde?

Hranice, která nemá řešení

V cestě stojí probíhající neshody ohledně pobrexitového uspořádání, v jejichž centru je dlouhodobě právě Severní Irsko: část Británie, od níž je fyzicky oddělené mořem. Jedinou pozemní hranici má s na jihu sousedícím Irskem, které je členem Evropské unie.

Po desetiletích vzájemných bojů na Irském ostrově se koncem devadesátých let podařilo podepsat mírovou dohodu. Právě tu ale narušuje odchodová dohoda o vystoupení Británie z EU a takzvaný severoirský protokol, který je její zásadní součástí. Ten upravuje mimo jiné pohyb zboží mezi EU a třetími zeměmi, kterou nyní Británie včetně Severního Irska je.

Britská vláda se nyní snaží severoirský protokol jednostranně změnit, tím by ovšem porušila vlastní brexitovou dohodu uzavřenou s EU. A právě spory o to, jak severoriský protokol implementovat a související pravidla obchodu byla i jádrem sporů a hlavním důvodem, proč se ani půl roku po volbách v Severním Irsku nepodařilo sestavit vládu. DUP chce protokol zrušit, Sinn Féin nikoli.

Současný plán je vyřešit vše nejpozději do jara a severoirské volby uspořádat začátkem května v termínu, na který připadají i další regionální volby v Británii. Vzhledem k důsledkům, které by ovšem britské jednostranné porušení protokolu mělo, včetně vyvolání obchodní války s Evropskou unií, je ale rozuzlení ještě daleko.