Sci-fi jako příprava na válku. Armády najímají literáty, aby odkryli budoucnost

Kronika kulturního úpadku se odehrává v blízké budoucnosti. Ozbrojené síly musí evakuovat francouzské a evropské občany z Velkého Města poté, co se rozšíří zvěsti o biologickém útoku na střední školy. Patogenem je druh koronaviru, který způsobuje vážné dýchací potíže a sepsi.

Vojáci však čelí problému, s nímž nepočítali: V tomto fiktivním světě se obyvatelé města rozdělili do skupin (do takzvaných „bezpečných sfér“) podle toho, co chtějí vidět, slyšet a čemu chtějí věřit.