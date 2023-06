Evropa si chce čipy vyrábět sama. Kousek od Česka roste německé Silicon Valley

Nejmodernější mikročipy, kvantové superpočítače, vývoj umělé inteligence a další citlivé technologie brzy nebudou pocházet z nepředvídatelných států, chtějí se lídři EU shodnout na nadcházejícím summitu Evropské rady 29. a 30. června. V návrhu dohody sice konkrétní země jmenované nejsou, na prvním místě je ale očividně Čína a Rusko.

„Nemůžeme přistupovat k závislosti dodávek na systémovém rivalovi stejně jako k závislosti na spojenci,“ říká k tomu komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová. Tato nová strategie hospodářské bezpečnosti je podle ní „agnostická vůči jednotlivým zemím“, ovšem při posuzování rizik bude Unie používat „geopolitický filtr“.

Prezidenti a premiéři unijních států budou jednat o společných pravidlech omezujících investice a obchod s autokratickými režimy. Návrh Evropské strategie hospodářské bezpečnosti rozvíjí myšlenky ze summitu G7, který se konal minulý měsíc a na němž bylo hlavním bodem diskuse „odstranění rizik“ ze strany Číny.

Sasko, čipová velmoc

K evropské soběstačnosti v kriticky důležité výrobě čipů mají přispět nové továrny vznikající v Sasku nedaleko Drážďan. V květnu tu byl položen základní kámen nového závodu německého výrobce čipů Infineon a přítomnost německého kancléře Olafa Scholze, premiéra Saska Michaela Kretschmera a předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové u slavnostního aktu jen svědčila o jeho významu a snahách posunout se dál k výrobě čipů přímo v Evropě.

Saská zemská vláda z čipového průmyslu učinila svou vysokou prioritu, zrychlila schvalovací řízení a povolila zemní práce ještě před vydáním stavebního povolení, pro tyto projekty také jmenovala samostatného státního pověřence. Nový závod Infineon, od nějž se očekává tisíc nových pracovních míst a objem investic ve výši pěti miliard eur, má být dokončen v roce 2026. Své továrny tu již otevřely také firmy GlobalFoundries a Bosch.

Sasko má pro investory do čipů připraveno 170 hektarů pozemků u Drážďan, na dalším pozemku u Lipska pracuje. Plány má totiž velké. Již nyní každý druhý až třetí evropský polovodič pochází ze Saska a další firmy mají následovat, pokud zemská vláda dosáhne svého. I proto tuto vznikající průmyslovou oblast označuje jako „Silicon Saxony“, v doslovném překladu křemíkové Sasko jako parafrázi na technologické centrum v kalifornském Silicon Valley.

Čipy výměnou za podporu Tchaj-wanu?

Německá vláda i celá Evropa nyní sledují zejména námluvy Saska s největším výrobcem čipů, kterým je tchajwanský Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., zkráceně TSMC. Rozhodnout o tom, zda rozšíří výrobu do Evropy a do Německa, by tamní vláda měla v srpnu. Tchaj-wan je nejvýznamnějším světovým producentem čipů a výrobky TSMC hrají klíčovou roli například při výrobě dotykových mobilních telefonů, v Sasku by se pak soustředil především na čipy pro automobilový průmysl.

Nebude to ale zadarmo a Tchaj-wan už si dává politické podmínky. „Nejsme sobečtí v zastavování investic TSMC do jiných zemí, ale určitě doufáme, že se země, které chtějí přilákat TSMC k investicím, také zamyslí nad situací, v níž se Tchaj-wan geopoliticky nachází,“ řekl při své poslední návštěvě Evropy tchajwanský ministr zahraničí Joseph Wu.

„Když má nějaká evropská země nedostatek počítačových čipů, požádá o ně Tchaj-wan. Ale nezdá se už, že by přemýšlela o širším obrazu lepších vztahů s Tchaj-wanem, ať už ekonomických nebo jiných.“ Wuovy poznámky jsou sice nepřímou, přesto ostrou kritikou smířlivého postoje Německa vůči Číně.

Ve vztahu k Evropské unii pak Tchaj-wan usiluje o dvoustrannou obchodní dohodu, s níž EU zatím váhá, zřejmě i vzhledem k možné odvetě ze strany Pekingu. „Doufáme, že se nám podaří přesvědčit vedení EU, aby o tom uvažovalo pozitivně,“ dodal Wu.