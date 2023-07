Mešity chtějí válku přenést do Francie. Nenávist je silná, říká politolog

Jak vážné jsou současné nepokoje ve Francii?

Už probíhají téměř jeden týden. To už nejsou nepokoje, ale pouliční noční souboje mezi náctiletými násilníky z islámského přistěhovaleckého prostředí na jedné straně a policií a četnictvem na straně druhé. Už je tam jedna oběť, tou je 24letý hasič, který zemřel při zásahu v podzemí, kde hořelo. To mají na svědomí tito výtržníci, jejichž věk se u některých pohybuje od dvanácti do patnácti let. Zpravidla se narodili už ve Francii, v mnoha případech se ve Francii narodili i jejich rodiče. Oni ale tu zemi nenávidí. Ničí, co jim přijde pod ruku, vytloukají výlohy, obohacují se. Je to velmi vážná fraktura, která vede napříč francouzskou společností.

Lze o násilnících takto jednoznačně říci, že to jsou lidé z islámského prostředí?

Ano, lze to říci takto jednoznačně. Francie má tradici několika desetiletí přijímání přistěhovalců. V minulosti Francie přijala spoustu Poláků, Italů, Portugalců. Ti všichni se začlenili do francouzské společnosti. Například současný ministr spravedlnosti Éric Dupond-Moretti je po matce poloviční Ital. Tito lidé nedělali žádné velké problémy. Ty přišly až s těmito přistěhovalci z islámského světa.

Ti nechodí do francouzských škol, neuznávají žádnou autoritu, chodí na kázání do mešit k imámům, kteří jim vymývají mozky a tvrdí, že dnes přišla doba, aby se pomstili za francouzské vojenské intervence v islámském světě, zejména co se týče Libye, Sýrie, Středoafrické republiky nebo Mali, v nichž Francouzi intervenovali. Říkají jim, že je potřeba přenést tu válku z území islámského světa na území Francie. A oni na to slyší. Toto je jeden z důsledků působení radikálních imámů, kteří ani neumějí francouzsky a kážou v arabštině.

Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. Působí jako seniorní výzkumný pracovník v Centru evropské politiky na Ústavu mezinárodních vztahů a vyučuje na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Předmětem jeho odborného zájmu jsou transatlantické vztahy, strategická kultura, ozbrojené konflikty, vojenský rozměr bezpečnosti, mezinárodní bezpečnost, války v dnešním světě a terorismus.

Jde tedy do značné míry o důsledky francouzských vojenských intervencí a smrt onoho mladíka byla pro současné násilí spíše rozbuškou?

Intervence jsou ta mezinárodní rovina, pak je tu ještě rovina vnitropolitická. Tito přistěhovalci žijí ve velmi špatných podmínkách. Původně je do Francie pozval ještě generál de Gaulle s představou, že tam přijdou, vydělají si a našetří tisíce franků a půjdou zase zpátky domů. Francouzům v té době chyběli dělníci na linkách, zedníci i lidé ve službách. Bylo po válce a ještě nestačila nastoupit generace poválečných dětí. V tomto de Gaulle viděl východisko.

Bylo to něco podobného, jako když chodili Chorvaté do západní Evropy, tam si třeba v Západním Německu vydělali marky a vrátili se zpět do Chorvatska, kde si postavili penziony a západní Němci jim tam marky opět vozili. Ale toto se u přistěhovalců z islámského světa nepovedlo. Ti zůstali, domů se nevrátili a ještě si přizvali své rozvětvené rodiny.

Ve Francii už jich žije nějakých osm, možná deset milionů. Žijí ve špatných podmínkách, na takzvaných špatných adresách. Když hledají práci a řeknou adresu svého bydliště, je to okamžitě červená a stop. V těchto přistěhovaleckých předměstích kvete obchod s narkotiky, krádeže a velké pouliční násilí. Teď se to vše vzájemně propojilo. Pak stačí jediná jiskra a je z toho to, co se děje teď po zastřelení toho sedmnáctiletého Nahela.

K dění se silně vyjadřují nejrůznější osobnosti i politici bez ohledu na to, že vyšetřování teprve sotva začalo.

Říká se, že to byla velká škoda a velký hřích. Vyjádřil se k tomu fotbalista Kylian Mbappé, možná nejlepší fotbalista současnosti, který Nahela označil za „andílka, který odešel příliš brzy“. Akorát se zapomíná, že tento andílek neměl řidičský průkaz, řídil automobil, který nebyl jeho a velmi pravděpodobně byl pod vlivem omamných látek. Odmítl legitimní výzvu policie k předložení dokladu, místo toho se choval vulgárně a chtěl odjet.

V minulosti se už několikrát stalo, že takovíto lidé najížděli autem na policisty. Před přibližně pěti lety bylo ve Francii zabito při výkonu služby 25 četníků, loni jich bylo deset. Pak jeden z nich neudrží nervy a je z toho to, co vidíme teď.

Během násilných protestů v roce 2005 jste byl ve Francii, jak byste popsal tehdejší dění?

Ve značné míře výtržnosti probíhaly na severopařížském předměstí Seine-Saint-Denis, což mimochodem v minulosti byla bašta francouzské komunistické strany, byly tam dělnické byty. Dělníci mezitím odešli a nahradili je právě přistěhovalci. Tam začínali rozbíjet výlohy a demolovat auta. Zprvu to vypadalo jako velká klukovina. Ulice mezi sebou soutěžily, která za tu noc spálí víc aut a která se dostane do hlavních zpráv televizního zpravodajství. Ale nešlo to až tak daleko jako nyní.

Bojím se, aby se něco nestalo při olympiádě

V Seine-Saint-Denis se budou také za rok konat olympijské hry.

Právě tady, v Seine-Saint-Denis na stadionu Stade de France bude olympiáda začínat i končit, včetně poslední disciplíny maratonu. Budou tam probíhat všechny atletické soutěže i nejdůležitější fotbalové zápasy. Mám velké obavy z toho, aby se tam něco nestalo. To tím spíše, že tito výtržníci, slušně řečeno, si již před pár lety na Stade de France zkusili odpálit výbušnou směs během přátelského fotbalového zápasu Francie a Německa.

Mám obavu, že to byla taková předehra toho, by chtěli udělat v době olympiády. Je zřejmé, že během té doby bude nejen v Paříži, ale v celé Francii mobilizováno nejen četnictvo a policie, ale také armáda. Vojáci jsou ostatně už v současné době nasazeni. Ať už je to Champs-Élysées, Louvre, Montmartre, nebo třeba Lurdy na hranici se Španělskem. To vše střeží nejen četníci, ale také vojáci v neprůstřelných vestách, přilbách a s ostře nabitou zbraní. To je realita dnešní Francie.

V souvislosti s předměstími se mluví o gentrifikaci, kdy se do nich stěhuje střední třída například za dostupnějšími nájmy. Mohou se tato místa ve Francii postupně začít proměňovat?

Obávám se, že příliš reálné to není. Ani loni, když jsem tam byl naposledy, jsem takový posun nijak nezaznamenal.

Lze očekávat, že protesty postupně zeslábnou a skončí?

Nerad bych dělal prognózy, ale napětí ve francouzské společnosti je opravdu velice vysoké. Bariéra mezi takzvanými etnickými Francouzi na jedné straně a přistěhovalci na straně druhé je bohužel značná.

Jak se to projeví ve volbách, lze očekávat další posun k extremismu?

Všechno hraje do karet Marine Le Penové. Tu to určitě dost posílí a rovněž to může dále destabilizovat pozici prezidenta Emmanuela Macrona. Le Penová pak bude v lepší výchozí pozici i vzhledem k tomu, že v dalších volbách už Macron nemůže potřetí kandidovat. Takže pak je otázka, kdo bude stát proti ní.

Tato krize ale zdůraznila roli zmiňovaného ministra spravedlnosti Duponda-Morettiho, který se ukazuje jako silná osobnost. Neváhal se postavit před kameru a přímo řekl: Obracím se na rodiče těchto výtržníků: Vy jste zodpovědní za jejich výchovu, vy jste na ně brali rodinné přídavky, vy zodpovídáte za jejich chování a můžete být potrestáni pokutou až do výše třiceti tisíc eur. To hodně silně zapůsobilo a byl to i důvod, proč protesty začaly pomalu opadat.