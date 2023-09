Visingr: Musk s Gatesem soupeří v zákulisí ukrajinské války o technologický vliv

„Starlink je pro Ukrajinu nepochybně důležitým komunikačním prostředkem. Nebylo příliš medializováno to, že během prvních dnů války Rusové nasadili systémy elektronického boje, kterými poškodili ukrajinské armádní komunikační systémy. Ale tím si mimochodem zlikvidovali z větší části také své vlastní komunikační systémy,“ popisuje Visingr.

Musk proti Gatesovi?

To poté podle něj vedlo k bizarním situacím, kdy ruští vojáci komunikovali běžnými mobilními telefony nebo čínskými vysílačkami. „A to mělo své logické následky. Proto je Starlink tak důležitý. Ale pozor. Starlink není jediný takový systém, který Ukrajina využívá.“

„Dalším takovým systémem je Kymeta, za nímž stojí Bill Gates. A také ten Ukrajinci používají. Navíc Kymeta velmi silně deklaruje, že oni žádná omezení vůči Ukrajině (jako Elon Musk) nepraktikují. Ukrajina může tento systém používat naprosto libovolně i pro útočné operace. Třeba jako v případě některých výbušných člunů, které zaútočily na most vedoucí na Krym,“ upozorňuje Visingr.

I přes Muskova omezení tak má Ukrajina i nadále satelitní komunikační systém k dispozici. „Je ale třeba zvažovat, nakolik jsou prohlášení Elona Muska pravdivá. On je hodně specifická postava. A ne všechno, co říká, myslí vážně. Všechna jeho prohlášení bych bral s určitou dávkou opatrnosti.“

Probíhá tedy na pozadí války soupeření o vliv ve válečných komunikačních technologiích mezi Billem Gatesem a Elonem Muskem? „Do určité míry ano, protože komunikační systémy jsou pro pro západní armády nesmírně důležité. A americká armáda počítá s tím, že právě vojenská část Starlinku by měla být jedním z páteřních komunikačních systémů.“

„Ale samozřejmě existují i další hráči, kteří by si z tohoto pomyslného koláče chtěli také něco ukousnout. Navíc americká armáda nechce být závislá jen na jednom dodavateli, kromě toho těžko předvídatelném, jakým je excentrik Elon Musk,“ doplňuje analytik.

Ukrajina chce odříznout Krym

Elon Musk má ale podle něj na své straně jednu obrovskou výhodu. „Má svoje vlastní kosmické nosiče. Existuje statistika za první polovinu tohoto roku, podle které 80 procent nákladu, který byl vynesený do kosmu ze Země, byl dopraven právě Maskovými raketami Falcon. Dalších deset procent vynesla Čína a na všechny ostatní připadá zbylých deset procent.“

A jak se před blížícím se podzimem vyvíjí konflikt? Ukrajinská armáda dosud v Záporožské oblasti postupovala relativně pomalu. V posledních dnech ale podle Visingra postup jednotek zrychlil. Cílem Ukrajinců je zřejmě město Tokmak, které je důležité ze strategických důvodů.

„Je to jedno z důležitých ruských logistických center. Pokud by se Ukrajincům podařilo Tokmak obsadit, znamenalo by to pro Rusy obrovskou komplikaci, protože přes toto město směřují veškeré komunikační a zásobovací linie pro Krym. Bez Tokmaku by prostě Rusové prakticky nedokázali zásobovat Krym,“ uvádí analytik.

„V posledních dnech se objevují také zprávy o ukrajinském postupu v dalších oblastech fronty, například v Doněcké oblasti v blízkosti doněckého letiště, o které se před lety vedly tvrdé boje. Takže je možné, že na frontě nás čekají ještě nějaká velká překvapení a že třeba průlom na jihu, který teď sledujeme, nebude jediný,“ hodnotí ukrajinskou ofenzivu Visingr.

Opuštěné obranné linie

Dobrou zprávou pro Ukrajinu je podle něj to, že některé ruské obranné linie jsou špatně bráněné. Zprávy o tom, že Rusové disponují na okupovaných územích vojenskou silou o počtu 400 tisíc vojáků prý mohou být přehnané. „Obecně platí, že každá linie je jenom tak dobrá, jak dobří jsou vojáci, kteří ji střeží.“

„A řada satelitních záběrů ukazuje, že ve druhé a třetí ruské obranné linii, ke kterým se Ukrajinci blíží, se třeba celé dny nepohne ani myš. Jako by linie byly neobsazené, prázdné. Rusové asi většinu nebo téměř všechny svoje vojáky soustředili u první obranné linie, a pokud se ji Ukrajincům podařilo prolomit, tak je to pro Rusy velký problém, protože už nemají moc záloh, které by mohli nasadit pro obranu zbylých dvou linií,“ popisuje analytik.

Nejvýše postavený generál americké armády Mark Milley však prohlásil, že ukrajinské armádě zbývá 30 až 45 dnů, aby v rámci své letní protiofenzivy dosáhla větších územních úspěchů. Uvedl to v rozhovoru pro BBC.

„S hodnocením generála Milleyho bych byl opatrný. Přece jenom Ukrajinci používají pro prolamování obranných linií taktiku malých pěších jednotek s dělostřeleckou podporou. Velké mechanizované svazky nasazují omezeně,“ říká analytik s tím, že boje tak mohou pokračovat i v zimním období.

Válka bude určitě pokračovat

„Záleží na tom, jak bude vypadat zima, jaké bude počasí. Nemyslím si, že nutně na konci září nebo v polovině října ofenziva skončí a kam do té doby Ukrajinci dojdou, tam se zakopou a až do jara se tam budou vést jen statické bitvy ve stylu první světové války. Nejsem o tom úplně přesvědčen. Umím si představit i zimní podobu ofenzivy,“ míní Visingr.

„Ale že bude válka téměř jistě pokračovat do příštího roku, to už je asi jasné, i kdyby se teď Ukrajincům podařilo zablokovat Krym. Nemyslím si, že by Rusové okamžitě kapitulovali, to se nedá očekávat. Ale pokud se Ukrajincům podaří postoupit natolik, že opravdu zásobování Krymu odříznou, pokud na jihu způsobí Rusům opravdu těžkou vojenskou porážku, což je pořád pravděpodobný scénář, tak je otázka, jak na to zareaguje ruské vojenské velení,“ uvažuje Visingr.

„Může se to odrazit i na politické situaci v Kremlu. Už jsme se ponaučili, že v průběhu této války se může stát v Moskvě opravdu ledacos. Prigožin sice do Moskvy nedošel, ale jiný podobný aktér by se mohl pokusit o něco podobného. A tentokrát si už řekne: dobře, já už přestat nesmím a do Moskvy dojdu,“ uzavírá expert.

