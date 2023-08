Až padne komunistický režim, začne být Čína opravdu nebezpečná, říká expert

V čem mají Američané zatím pro příští válku výhodu a jak je možné, že tu další v Africe povede třeba bezpečnostní agentura velké automobilky?

Třetí světová válka podle Collier´s Tu hypotetickou válku začali Rusové. Spouštěčem byl atentát na jugoslávského prezidenta, který postačil k tomu, aby se pásy sovětských tanků vydaly dobývat západní Evropu. Spojenci to tak nemohli nechat... Celý text v boxu uvnitř článku

Co na průběh 3. světové války, jak ho v říjnu 1951 představil časopis Collier’s, říkáte?

Připadalo mi to realistické v tom, že to odpovídalo vojenské a politické realitě, jaká na začátku 50. let existovala. A zároveň to beru jako ekvivalent nějakého techno-thrilleru, protože podobné příběhy s válečným scénářem zaměřeným do blízké budoucnosti dnes běžně vycházejí i jako knihy. Průběh té války mi připadal relativně realistický v tom, že se tam jaderné zbraně sice používaly rozsáhle, ale ani jedna strana, tedy ani Američané, ani Rusové, jich v té době ještě neměla tolik a tak silných, aby to mohlo způsobit totální zkázu civilizace.