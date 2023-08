Kam zmizel Peskov? Putinův mluvčí je už tři týdny „nezvěstný“. Poté, co se prořekl

Pětapadesátiletý Peskov dělá Putinovi mluvčího od roku 2012. Vypracoval se v jeho nepostradatelného pomocníka, který věrně a bez začervenání tlumočil nebo hájil lži a polopravdy ruského prezidenta. Je pochopitelné, že Rusové ho teď po boku „cara“ postrádají.

Média si všimla jedné zvláštní shody okolností: Peskov zmizel bezprostředně poté, co bylo zveřejněno jeho pro režim skandální prohlášení pro list The New York Times.