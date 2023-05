Visingr: Klíčová ofenziva se blíží, Ukrajina má až 100 tisíc kamikaze dronů

Ukrajinská protiofenziva může podle Visingra přijít již brzy, v řádu týdnů. „Teď je třeba počkat, až ustoupí rasputica, tedy to pověstné ukrajinské bláto. Tvrdá půda umožní operace těžké bojové techniky, především tanků a bojových vozidel pěchoty. A je zřejmé, že počasí se na Ukrajině mění, přichází jaro,“ říká Visingr.

„Kdy přesně vše začne, to se samozřejmě říct nedá. To si Ukrajinci nechávají pochopitelně jako jedno ze svých velkých tajemství. Ale v řádu týdnů hlavní nápor na vybrané místo fronty začne. A kde to místo fronty bude, to je samozřejmě asi největší otázka,“ popisuje analytik.

Odkud Ukrajina zaútočí?

Směrů se podle něj nabízí několik. Nejčastěji se přitom mluví o jižním směru, tedy od Záporoží směrem na Melitopol, což by umožnilo pomyslně přeseknout ruský pozemní koridor, který spojuje Donbas s Krymem. „To by dávalo smysl, ale na druhou stranu tam Rusové mají vybudovanou nejlepší obranu.“

Jenže ani Rusové podle něj během zimy nezaháleli. „Stejně jako Ukrajinci i oni se učí, umí aplikovat poznatky z dosavadních bojů. Vybudovali tam hustou síť opevnění, kterou by museli Ukrajinci prolomit. Ale samozřejmě ruské opevnění je budováno i na dalších místech fronty.“

Dodává, že je tedy možné, že Ukrajinci provedou nějaký klamný úder a potom teprve zaútočí na hlavním místě fronty.

„Ale už se objevila i hypotéza dvojitého klamu, že Ukrajinci zahájí nápor na správném místě, ale potom udeří někde jinde. Aby si Rusové mysleli, že první místo bylo klam, ti tam přesunou zálohy a teprve pak Ukrajinci spustí hlavní nápor na prvním úseku. Prostě takový dvojitý trik, ale podotýkám, že to jsou spekulace,“ popisuje Visingr.

Důležité je podle něj ale také definovat, co bude znamenat pro Ukrajinu úspěch a co neúspěch. „Možností je několik. Mohou chtít prolomit frontu a dostat se do co největší hloubky okupovaného území. Nebo chtějí osvobodit co největší část území a nebo chtějí zničit co největší část ruských sil na Ukrajině.“

„Klasická vojenská poučka už od Napoleona říká: ‚Nesnažte se dobývat města, snažte se zničit nepřátelskou armádu, protože města vám potom spadnou do klína bez boje,“ míní analytik. A tímto směrem se i podle řady vojenských odborníků bude odvíjet uvažování Ukrajinců.

Ukrajinu vyzbrojilo NATO

„Pokud by se jim totiž podařilo způsobit ruským jednotkám na Ukrajině opravdu těžké vojenské ztráty, porážku, následně by to Ukrajincům umožnilo, podobně jako třeba loni na podzim u Charkova, získat zpět mnohem větší území, a to prakticky bez boje. Ale je tu příliš mnoho neznámých. Je možné, že nás Ukrajinci překvapí a že nakonec vytáhnou z rukávu něco úplně jiného,“ zamýšlí se expert.

V Rozstřelu také popsal stav vojenských dodávek Ukrajině. „Američané už řekli, že dodali Ukrajincům víceméně všechno, co bylo potřeba. Ukrajina má podle zpráv uniklých z Pentagonu dvanáct mechanizovaných brigád, z nichž devět vzniklo pod patronací států NATO, jsou vybaveny převážně technikou Severoatlantické aliance. Zbylé tři si Ukrajinci vybudovali sami, svou vlastní výzbrojí,“ popisuje.

„Co se týče lidských faktorů, troufám si říct, že to je snad nejmocnější manévrový svazek na světě. Je to daleko větší síla, než kterou má celá francouzská armáda. Chystaná ofenziva ale potřebuje i vzdušnou podporu a s tím právě souvisejí i dodávky střel dlouhého doletu. Ve středu se objevily zprávy, že se Britové připravují na to, že dodají Ukrajině střely Storm Shadow,“ připomíná Lukáš Visingr.

„To je střela s plochou dráhou letu vypouštěná ze vzduchu, má několik verzí s různým dosahem. Spekuluje se, že Britové by dodali exportní variantu, která má dostřel necelých 300 kilometrů. To je pro Ukrajince obrovská výhoda, protože to je prakticky dvojnásobek toho, co mají doteď,“ navazuje analytik.

„Kromě toho se ví, že Ukrajinci mají připravenou obrovskou zásobu kamikaze dronů, které by měly suplovat slabší ukrajinské letectvo. Rusové dokonce straší, že by Ukrajinci mohli mít připravených až 100 tisíc kamikaze dronů. Faktem je, že tempo jejich výroby na Ukrajině je opravdu neuvěřitelné a já bych opravdu věřil tomu, že Ukrajinci jich mohou mít skutečně připravených desetitisíce,“ uvádí Lukáš Visingr.

Fenomén Jevgenije Prigožina

Vojenský a bezpečnostní analytik Visingr v závěru Rozstřelu hovořil i o nepřehledné situaci na ruské politické scéně. Detailně rozebral osobnost Jevgenije Prigožina, který pronesl několik extrémně kritických výroků na adresu ruské armády. Nestává se Prigožin už silně nepohodlným pro Rusko nebo i pro prezidenta Putina? A jedná stále v prezidentově zájmu?

„Vladimir Putin je velmi schopný hráč co se ruské vnitřní politiky týče. Evidentně uplatňuje strategii ´rozděl a panuj´. Podporuje to, aby vznikaly různé soupeřící mocenské frakce, které se soustřeďují na zápas mezi sebou. Na to, aby získaly co největší vliv, co největší moc, co nejvíc zdrojů a aby současně žádná z těchto frakcí nebyla natolik silná, aby mohla ohrozit jeho vlastní mocenskou pozici,“ myslí si analytik.

„Není to zřejmě tak, že by si Vladimir Putin v Rusku cílevědomě vytvořil klasickou pyramidu moci, jakou měl třeba Stalin. Tohle je spíš něco, pro co odborníci používají pojem oligarchická polykracie. To je existence několika soupeřících frakcí. A jedna z frakcí se vytvořila kolem Jevgenije Prigožina. To je jakési volné uskupení, kam se třeba řadí i generál Sergej Surovikin nebo i Ramzan Kadyrov.“

Proti nim pak podle něj stojí tradicionalisticky smýšlející generálové, kterým jsou blízké klasické vojenské postupy. Oproti nim je Prigožin mnohem flexibilnější, pragmatičtější a je schopný postupovat „inovativně“. I Ukrajina přiznala, že přes kritiku má Prigožin k dispozici skutečně velmi schopné vojáky.

„Velkohubé senzační výstupy Prigožina mají působit na efekt a do určité míry je to projev mocenských bojů uvnitř ruského establishmentu, které se dějí pod dohledem Vladimira Putina,“ uvedl Visingr.

Ruští warlordi a rozpad státu

Podle něj je Prigožin nepochybně velmi inteligentní. Je nesmírně schopným manažerem, ale i člověkem, který má své vlastní zájmy. „A tyto zájmy nemá zdaleka jenom na Ukrajině nebo v Rusku. Wagnerovci jsou přítomni v celé řadě afrických zemí. Dohlíží tam na těžbu nerostných surovin, což je velmi lukrativní.“

„Pokud si třeba Prigožin spočítá, že válka na Ukrajině je prohraná, tak nebude mít problém své vojáky z války stahovat. A s tím souvisí ještě další věc. Prigožin je sice nejsilnější z těchto ruských warlordů, tedy z šéfů soukromých armád. Ale rozhodně není jediný. Za poslední rok vznikly i další tyto skupiny. V Rusku jejich počet opravdu alarmujícím způsobem narostl,“ varuje Visingr.

„Soukromou armádu už si postavil Gazprom, a dokonce už došlo k tomu, že na sebe málem začali střílet žoldnéři Gazpromu a Wagnerovy skupiny. Další takovou si staví společnost, která se stará o ruské ropovody. Ví se, že soukromou armádu si staví Sergej Aksjonov, což je Rusy dosazený gubernátor Krymu,“ popisuje Visingr.

„No a další soukromou armádou je společnost, která se jmenuje Patriot a má ji údajně přes nějaké prostředníky kontrolovat přímo ministr obrany Sergej Šojgu. Prostě v Rusku se opravdu začíná vytvářet celá řada silových entit, ozbrojených složek, které nejsou pod přímou kontrolou státu, a to je něco, co pro budoucnost Ruska nevěstí nic dobrého,“ míní analytik.

„Jeden ze základních atributů státu je, že má monopol na kontrolu legitimního násilí a vytváření takových soukromých armád, které kontroluje bůhvíkdo, znamená, že autorita státu se začíná rozpadat, začíná degradovat. A to není pro budoucnost dobré,“ uzavírá.

Bylo na vojenské přehlídce v Moskvě něco překvapivého? Proč byl Putinův projev útočnější než obvykle? Když Ukrajinci sestřelili před pár dny nad Kyjevem hypersonický Kinžal, jak velká to je ztráta a ponížení pro Rusko? I na to odpovídal vojenský analytik Lukáš Visingr v Rozstřelu.