Ukrajina chystá svoji operaci Cobra, říká Visingr. Ukazuje na Starobilsk

Ukrajina během prvního týdne protiofenzivy přišla o šestnáct BVP Bradley, tedy asi o 15 procent těchto strojů, které od Spojených států dostala. V Záporožské oblasti navíc ztratila čtyři tanky Leopard 2. Je to hodně, nebo se s takovými ztrátami dalo počítat?

Dalo se s tím počítat. Jak jsem pochopil, tak v tomto případě to byla jedna jediná akce, kterou Rusové neustále recyklují. Bylo to v Záporoží, Ukrajinci zřejmě najeli do minového pole a potom je zasáhlo buď ruské dělostřelectvo, nebo kamikadze drony. Jeden Leopard 2A4 byl zničen, Ukrajinci ho odtáhli a zprovoznili. Potom byly zničeny nebo opuštěny další tři Leopardy a tři finské odminovací tanky.

Ukrajinci v první fázi ofenzivy tlačí v různých směrech, oťukávají ruské obranné linie a provádějí průzkum bojem, takže se s tím musí počítat. Jsou to také jenom lidé a určitě mají i méně schopné velitele, kteří chybují. To se prostě stává. Důležité je, že téměř všichni vojáci ve vozidlech přežili. Kdyby seděli v tancích T-72 nebo BVP, tak jsou nejspíš všichni mrtví. Takže to neberte tak, že Ukrajinci přišli o patnáct obrněných vozidel, ale že zachránili sto dvacet svých vojáků.