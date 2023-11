Za každý útok dvojnásobná odpověď. Hizballáh pálí na Izrael rakety a vyhrožuje

Z Libanonu bylo v úterý odpáleno asi dvacet raket na severní Izrael, v oblasti Galileje a Golanských výšin se rozezněly sirény, oznámila to izraelská armáda. Libanonský poslanec za Hizballáh mezitím podle agentury Reuters do Izraele vzkázal, že jeho hnutí odpoví hned dvakrát na každý útok na civilisty poté, co při nedělním izraelském úderu v jižním Libanonu zemřela žena a její tři vnoučata.