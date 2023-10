Izrael zavedl nepřístupnou zónu, zatkl 330 Palestinců a prodloužil evakuaci

Válka v Izraeli Sledovat další díly na iDNES.tv

Armáda v neděli rovněž prodloužila evakuaci civilistů ze severu Pásma Gazy, a to mezi 11:00 a 14:00 SELČ. Podle listu Times of Israel (ToI) popřela, že by útočila na konvoj evakuujících se palestinských civilistů.

Izraelští vojáci zatkli na okupovaném Západním břehu Jordánu od minulé soboty 330 hledaných Palestinců, z toho 190 napojených na hnutí Hamás. Jen v noci na neděli bylo podle armády zatčeno 33 členů Hamásu.

V posledních dnech došlo na Západním břehu Jordánu k několika střetům jednotek izraelských obranných sil s Palestinci a k několika pokusům o teroristický útok, uvedla armáda. Palestinské ministerstvo zdravotnictví informovalo, že od 7. října izraelské síly na Západním břehu zabily nejméně 55 Palestinců.

Prodloužení evakuace Palestinců oznámil armádní mluvčí na síti X a přiložil jednoduchou mapu s vyznačenou hlavní silnicí, na kterou podle něj izraelské síly nebudou útočit. Izraelci původně k opuštění oblasti severně od údolí Vádí dávali čas do soboty.

افيخاي ادرعي @AvichayAdraee #عاجل سكان مدينة غزة وشمالي القطاع, نناشدكم على مدار الأيام الأخيرة مغادرة مدينة غزة وشمالي القطاع والاتجاه إلى المنطقة الواقعة جنوبي وادي غزة حرصًا على سلامتكم. أبلغكم أن جيش الدفاع سيمتنع عن استهداف المحور المحدد بين الساعة 10:00 صباحًا ولغاية الساعة 13:00 ظهرًا. حرصًا على… https://t.co/eOMyRQ40dj https://t.co/7i7BajGHHr oblíbit odpovědět

„Pokud je pro vás důležitá bezpečnost vaše a vašich blízkých, vydejte se podle našich pokynů na jih. Buďte si jisti, že vůdci Hamásu se o sebe a své rodinné příslušníky postarali,“ stojí v arabsky psaném vzkazu izraelské armády.

Další fáze války

V Pásmu Gazy žilo před začátkem současného konfliktu 7. října přes dva miliony Palestinců pod autoritářskou vládou islamistického hnutí Hamás. Izrael podle premiéra Benjamina Netanjahua dokončuje přípravy na rozšíření ofenzivy, koordinovaný útok ze vzduchu, moře a po souši a na další fázi války s Hamásem. Izraelská armáda hranice Pásma Gazy při minulých konfliktech s Hamásem za posledních sedmnáct let překročila už několikrát.

Součástí příprav na očekávanou pozemní ofenzívu jsou výzvy civilistům k opuštění severu enklávy, čemuž se podle izraelských představitelů snaží Hamás „aktivně bránit“. Izrael reaguje na útoky Hamásu proti jeho vojákům i civilnímu obyvatelstvu minulý víkend.

Palestinské úřady podle agentury Reuters a AFP uvedly, že odvetné izraelské údery v Gaze si vyžádaly již 2 329 obětí. Není jasné, jaký podíl mrtvých tvoří islamisté z hnutí Hamás. Izraelců zahynulo následkem bojů a prvotního útoku Hamásu nejméně 1 300, z toho značnou část tvoří civilisté, stejně jako na palestinské straně.

Mluvčí izraelské armády Daniel Hagari v neděli podle ToI označil za chybné zprávy o tom, že by izraelské síly cílily na konvoj evakuujících se palestinských civilistů, o čemž v sobotu s odvoláním na palestinské úřady informoval například list The Wall Street Journal (WSJ). „Tím, kdo cynicky zneužívá vlastní občany a používá je jako živé štíty, je Hamás,“ řekl Hagari.

Od útoku Hamásu minulou sobotu zemřelo nejméně 279 izraelských vojáků. Oznámila to v neděli podle agentury Reuters izraelská armáda. Ozbrojené síly Izraele zároveň vyčíslily počet rukojmích držených v Pásmu Gazy na 126 lidí.

Nepřístupná zóna u hranic s Libanonem

Televize šíitského hnutí Hizballáh Al-Maná potvrdila, že řízená střela vypálená z jižního Libanonu mířila na izraelskou vesnici Štula. Izraelská armáda posléze informovala, že se jednalo o protitankovou řízenou střelu a že ostřeluje pozici, odkud byla vypálena. Uvedla také, že kvůli svým operacím narušuje služby GPS v této oblasti a na jižní frontě s Pásmem Gazy.

„Izraelské obranné síly zdůrazňují, že vstup do oblasti je přísně zakázán. Civilisty žádají, aby byli ostražití a nevstupovali do ní,“ uvedla armáda. Obyvatelům, kteří žijí v obcích do dvou kilometrů od libanonské hranice nařídila, aby až do odvolání zůstali v blízkosti krytů.

Izraelská armáda dále uvedla, že na vojenskou pozici na severní hranici mířila z Libanonu další protitanková řízená střela a že místo odpalu i v tomto případě ostřeluje.

Na severu Izraele u hranic s Libanonem roste napětí od sobotního útoku palestinského hnutí Hamás, s nímž je hnutí Hizballáh spřízněno. Izraelská armáda v pátek vydala varování pro obyvatele vesnice blízko libanonských hranic kvůli hrozbě, že do oblasti pronikli ozbrojenci z Libanonu. Obavy z eskalace panují i na okupovaném Západním břehu Jordánu, který sousedí s Jordánskem.

Radikální hnutí Hamás se v neděli přihlásilo ke dvěma průnikům na izraelské území z Libanonu a oznámilo smrt třech svých ozbrojenců. Skupině bojovníků ozbrojeného křídla Hamásu se „podařilo vyhodit do vzduchu hraniční plot, vstoupit do okupované Palestiny“ a střetnout se s „nepřítelem“, uvedl Hamás v tiskové zprávě.

„Nepřátelská letadla“ se zaměřila na tyto bojovníky a v sobotu tři z nich zabila, dodal. O útoku dronem a smrti tři ozbrojenců už v sobotu informovala izraelská strana. Armáda zveřejnila záznam útoku.