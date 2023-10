Odveta by Libanon zničila. Netanjahu varoval Hizballáh před rozpoutáním války

„Nemohu vám nyní říci, zda se Hizballáh rozhodne plně vstoupit do války v Gaze,“ řekl Netanjahu izraelským jednotkám poblíž libanonských hranic. Pokud tak ale učiní, povede to podle něj ke zničení Libanonu.

„Udělá svou životní chybu. Zasáhneme ho silou, kterou si ani nedokáže představit, a dopad na něj i Libanon bude zničující,“ prohlásil premiér.

„Vím, že jste ztratili přátele, a je to velmi těžké, ale my vedeme svůj životní boj, boj za náš domov. To není přehánění, to není nadsázka, to je tato válka. Je to zabij, nebo budeš zabit, a oni musí být zabiti,“ řekl dále Netanjahu vojákům.

Bezpečnostní zdroje dříve uvedly, že cílem útoků Hizballáhu na Izrael bylo udržet izraelskou armádu v napětí, aniž by vyprovokoval velkou válku. Rostoucí napětí v regionu i mimo něj ale vyvolává obavy z rizika širšího konfliktu ve chvíli, kdy se Izrael patrně připravuje na očekávanou pozemní ofenzivu do Pásma Gazy.

„Hizballáh hraje velmi, velmi nebezpečnou hru. Vyhrocují situaci. Každý den vidíme více a více útoků,“ uvedl dříve izraelský podplukovník Jonatan Konrikus. Dodal, že, Libanon z války „nic nezíská, ale může hodně ztratit.“

Evakuace dalších obcí

Obce připravované k evakuaci a uvedené v prohlášení, které schválil ministr obrany Joav Galant, leží v blízkosti Libanonu a Sýrie. Podle ministerského Národního úřadu pro řešení mimořádných událostí (NEMA) budou obyvatelé odvezeni do státem financovaných penzionů.

Minulý týden Izrael zahájil evakuaci 28 obcí, které se nacházejí dva kilometry od hranice, a také města Kirjat Šmona, která má zhruba 23 tisíc obyvatel.

Izraelská armáda uvedla, že v noci na neděli zasáhla několik cílů Hizballáhu v Libanonu, včetně toho, co označila za komplex, z něhož byla vypálena raketa na jeden z jejích bezpilotních letounů.

Při pozdějších incidentech izraelské síly zasáhly tři skupiny bojovníků, kteří odpálili nebo se chystali odpálit protipancéřové střely přes hranice, uvedla armáda a dodala, že rovněž sestřelila bezpilotní letoun blížící se z Libanonu.

Na jihu Libanonu u hranic s Izraelem vzrostlo napětí po 7. říjnu, kdy palestinské hnutí Hamás provedlo z Pásma Gazy překvapivý útok na jižní Izrael, při němž podle izraelských úřadů zabilo na 1 400 lidí.

Od té doby izraelská armáda podniká vzdušné údery na Pásmo Gazy. Tyto údery si vyžádaly přes 4 600 obětí.