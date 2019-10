V Normandii byli Kurdové jako parašutisté, vzkázal Trumpovi stoletý veterán

„Trump v té době nebyl ještě ani na světě a proto neví, že Kurdové se na válce podíleli,“ řekl básník Ahmad Mustafa Delzar kurdskému serveru Rudaw. Delzar vstoupil v roce 1943 k Iráckým levitům, pomocných průzkumných sborů ustanovených Brity během první světové války.

„Levité sestávali převážně z Asyřanů a Kurdů a malého počtu Arabů,“ vzpomíná Delzar, který byl jedním z 8 000 Kurdů, kteří se k jednotce přidali během druhé světové války. Někteří z nich se účastnili bojů v severní Itálii, jako speciální parašutistická jednotka byli nasazeni i v Normandii. Delzar, který sám působil v Palestině, tvrdí, že zabili 120 nacistů.

Proti Trumpovým slovům se vymezili i další Kurdové. „Lže,“ osočil amerického prezidenta Mam Fark Sádik Ahmad. „Můj otec byl kulometčíkem a často mluvil o svých dobrodružstvích na Kypru,“ řekl Rudawu 69letý Kurd, který novinářům i ukázal fotku svého otce v zelené uniformě.

Taktéž Karim Mustafa Sindžáví bojoval proti nacistům na Kypru, kde působil po boku britského Královského letectva (Royal Air Force – RAF). „Byl na Kypru čtyři roky a mluvil velmi dobrou angličtinou,“ prozradila kurdskému serveru jeho žena.

Trump obhajoval stažení amerických vojáků ze Sýrie pomocí kuriózního vysvětlení. „A jak dnes (ve středu) někdo napsal v jednom velmi, velmi silném článku, nepomohli nám ve druhé světové válce, nepomohli nám s Normandií, například,“ uvedl Trump.

Americký prezident zřejmě odkazoval na text konzervativního komentátora Kurta Schlichtera s titulkem „Kritici žasnou, zatímco Trump dodržuje slib, že s válkami skoncuje“. „Řekněme si to na rovinu: Kurdové nám nepřišli na pomoc v Normandii nebo v Inčchonu nebo v Khe Sanh nebo v Kandaháru,“ napsal komentátor.

Kurdské milice byly klíčovými aktéry porážky teroristické organizace Islámský stát. V boji s radikálními islamisty ztratily kolem 11 000 bojovníků. Rozhodnutí Trumpa stáhnout americké vojáky ze severu Sýrie a vystavit Kurdy rozsáhlé turecké invazi, je mnohými, zvláště pak Kurdy, považováno za zradu.

