Pokouší se o převrat jako sluha USA Havel, osočuje kubánský režim opozici

„Ta strategie není nová, (Yunior) García Aguilera se snaží napodobit událost starou tři dekády, při níž v podobném termínu teatrolog Václav Havel, obhájce hegemonických cílů americké administrativy, promluvil k občanům v Praze, metropoli tehdejšího Československa,“ napsal tento týden deník kubánské komunistické strany Granma.



Také další provládní portál spojil Aguileru s Havlem. „Ti, kdo stojí za Yuniorem (Aguilerou), chtějí na Kubě provést to, co se stalo v tehdejším Československu v roce 1989, vytvářejíce přitom klon Václava Havla. Ti dva dramatikové se každý ve své době snažili, aby jako jejich vlastní vypadaly scénáře, které pro ně napsali jiní. Oba podobnými projevy požadují ‚svobodu‘, ‚demokracii‘ a ‚respektování‘ lidských práv, naplněni stejným pokrytectvím,“ napsal server Las Razones de Cuba, který Aguileru označil za „kontrarevolucionáře“ financovaného kubánským exilem v Miami a Spojenými státy.



Dramatik García Aguilera nicméně odmítl, že by chystané demonstrace byly organizované z Miami. „Archipiélago a pochod jsou akce zrozené výhradně na Kubě jako reakce na ekonomickou, politickou, sociální, kulturní a morální krizi, kterou trpí Kubánci v důsledku nedostatku práv, demokracie a občanské svobody už sedm desetiletí,“ uvedl Aguilera, který podle CNN není typickým kubánským disidentem. Několik let totiž pracoval ve státním divadle a televizi a kritizoval i americké obchodní embargo vůči Kubě.



V posledních týdnech se Aguilera stal i terčem útoků příznivců režimu. Minulý měsíc mu někdo před dveře položil zkrvavená ptačí křídla, tento týden přišla před jeho dům skupinka asi deseti lidí, kteří se ho snažili zastrašit. „Budeme 15. připraveni a nedovolíme nic (proti režimu) v našem sousedství. To založil náš comandante a my to budeme bránit, protože tady je vlast, tady je socialismus, budeme bránit naše zájmy a naši revoluci,“ křičela na Aguileru a jeho manželku starší žena.

Kubánský režim se snaží opozici zastrašit i zatýkáním. Tento týden například policie na několik hodin opět zadržela předního disidenta a nositele Sacharovovy ceny Guillerma Fariňase.

Organizátoři Pochodu za změnu požadují mimo jiné demokratické reformy a propuštění politických vězňů, včetně těch, které vláda pozatýkala po demonstracích z letošního 11. července.

Ty byly největšími protivládními protesty od roku 1994 a jejich příčinou byly dlouhodobé represe vlády vůči opozici a zoufalá životní úroveň velké části Kubánců. Tu ještě zhoršila pandemie covidu-19 a s ní související omezení turistiky, na níž je ostrov závislý. Kubánská vláda viní z ekonomické krize letité americké obchodní embargo a zpřísnění sankcí předchozím prezidentem Donaldem Trumpem, jehož předchůdce Barack Obama po půlstoletí obnovil diplomatické vztahy s Havanou a zrušil i některé ekonomické sankce.