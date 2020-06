Macron k Francii: Ekonomice dáme půl bilionu eur, po krizi budeme silnější

Francie si podle Macrona připsala první vítězství nad koronavirem, celá země bude od pondělka brána jako zóna s nízkým rizikem nákazy. Lidé si však podle prezidenta budou muset na život s virem zvyknout.

„Léto 2020 nebude jako jiná léta a budeme muset bedlivě sledovat vývoj epidemie. Bude potřeba se připravit na možnost, že udeří znovu a ještě silněji. Boj proti epidemii tedy neskončil. Ale mám radost, stejně jako vy, z tohoto prvního vítězství nad virem,“ citoval Macrona deník Le Monde.



Tamní vláda očekává, že se ekonomika země v roce 2020 propadne o 11 procent. Náklady na její restart však Francie nepromítne do zvýšení daní, prohlásil Macron v nedělním projevu.

Prioritou Francie i Evropy v následujících letech podle Macrona musí být získání materiální i ekonomické nezávislosti na Číně a Spojených státech. Při ekonomické obnově bude Francie spolupracovat s ostatními unijními státy. Společný evropský plán na hospodářskou obnovu po krizi způsobené koronavirem představil Macron spolu s německou kancléřkou Angelou Merkelovou koncem května.

Děti se do škol vrátí ještě před prázdninami

Francie má pátou nejvyšší oficiální bilanci obětí covidu-19 na světě, s nemocí vláda spojuje skoro 30 000 úmrtí. V posledních dnech ale ministerstvo zdravotnictví hlásilo méně než 30 mrtvých denně, zatímco potvrzené případy nákazy koronavirem přibývají po stovkách. Po značných kapacitních problémech z první poloviny dubna také vytrvale klesá vytíženost nemocnic, přičemž počet lidí hospitalizovaných kvůli nákaze v zemi o víkendu spadl pod 11 000.

Nejhůře byl zasažen severovýchod Francie včetně Paříže a jejího okolí, přičemž tyto regiony byly před měsícem na začátku uvolňování celostátní karantény označeny jako „červené zóny“. V pondělí se ale i tyto oblasti stanou zónami zelenými, což znamená, že i v hlavním městě budou moci restaurace a bary přivítat zákazníky ve svých vnitřních prostorách.

O týden později by pak měla být naplno obnovena povinná školní docházka. „Jesle, školy a střední školy se připravují na to, že od 22. června přijmou všechny žáky povinným způsobem a podle pravidel běžné docházky. Bude třeba se nadále co nejvíce vyhýbat shromážděním, protože víme, že to jsou hlavní příležitosti k šíření viru,“ řekl Macron.