Vakcína proti koronaviru možná za rok. Už jsou spory, kdo ji dostane

13:40 , aktualizováno 13:40

Vakcína proti nemoci covid-19 by v optimistickém případě mohla být schválena asi tak za rok, ve středu to řekl zástupce Evropské lékové agentury (EMA) Marco Cavaleri. Ředitel francouzské farmaceutické společností Sanofi řekl, že jejich vakcínu by mohly jako první dostat USA. Vyvolal tím pobouření ve Francii.