Počet nakažených v USA dosáhl tisícovky, pozitivní je i britská poslankyně

Nemoc byla potvrzena zhruba ve třech čtvrtinách amerických států. Nejvíce postiženým nadále zůstává stát Washington, kde bylo doposud oznámeno 273 případů nemoci a 24 lidí zemřelo. Víc než 100 případů mají Kalifornie a New York a Massachusetts 92. Zdejší guvernér vyhlásil stav nouze. První případ také potvrdil Michigan.

Zástupci Kongresu a Bílého domu v úterý jednali opatřeních na podporu americké ekonomiky a zmírnění dopadů onemocnění na ekonomiku i běžné Američany. Na konkrétních opatřeních se zatím nedohodli. Hlavním bodem vládního návrhu balíčku opatření, který by musel Kongres schválit, je snížení daně z příjmu. Není však jasné, jak rozsáhlé snížení by mělo být, ani zda by se jednalo jen o dočasné opatření.

Prezident Trump se v úterý také setkal s republikánskými zákonodárci a opět bagatelizoval rizika šíření koronaviru.

Někteří republikánští senátoři se domnívají, že případná dohoda o pomoci by mohla zahrnovat daňovou úlevu 300 miliard USD (6,8 bilionu Kč), která by pomohla lidem platit nájemné a hypotéky, nebo platby účtů za zdravotní péči, pokud by pracovní doba rodinných příslušníků byla v době nemoci zkrácena.

Koronavirus má i britská politička

Pozitivně testovaná na koronavirus byla i britská poslankyně a náměstkyně ministra zdravotnictví Nadine Dorriesová. Informoval o tom server BBC s odvoláním na prohlášení Dorriesové. Za poslední týden se poslankyně setkala v parlamentu se stovkami lidí a navštívila také recepci s premiérem Borisem Johnsonem, upozornil list The Times.

Podle listu Dorriesová onemocněla minulý týden v pátek. Nyní je v izolaci.

Dorriesová ve svém prohlášení dodala, že jakmile byla o nemoci informována, podnikla všechna doporučená opatření a izolovala se doma. Anglický úřad pro veřejné zdraví (PHE) zahájil podrobné vyhledávání všech jejích kontaktů a její parlamentní úřad se řídí jeho doporučeními, dodala.



Británie má podle posledních oficiálních zpráv 382 potvrzených případů onemocnění. Šest osob zemřelo.

Japonsko zaznamenalo největší nárůst nakažených

Na japonských ostrovech bylo v úterý potvrzeno 59 nových případů onemocnění koronavirem. To je největší jednodenní nárůst od vypuknutí onemocnění, uvedla japonská televizní stanice NHK.

Celkem je v zemi evidováno 1278 případů nové nákazy, včetně 696 nakažených na lodi Diamond Princess, kterou japonské úřady vzaly do karantény. Nemoci COVID-19 v zemi podlehlo 19 osob, včetně sedmi z výletní lodi.

Japonsko od vypuknutí onemocnění uzavřelo školy, zoologické zahrady, zábavní parky a drasticky omezilo veřejné akce. Ukazuje se však, že se onemocnění šíří na meších akcích, včetně restaurací a malých hudebních klubů.

Stovky případů v Koreji, první v Turecku

Počet nových případů onemocnění koronavirem v Jižní Koreji opět výrazně vzrostl, když předchozí den byl počet nových případů nejnižší za 11 dní. Země ve středu oznámila nově potvrzených 242 případů onemocnění COVID-19, v úterý jen 35. Celkem již onemocnělo 7 755 lidí. Počet úmrtí stoupl o šest na 60. Korea má v Asii nejvyšší počet onemocnění po pevninské Číně.



Většina nových onemocnění je z jihovýchodního města Tegu a okolního regionu. Ze Soulu bylo oznámeno 52 nových případů, což je zatím nejvyšší denní nárůst v hlavním městě. Soul má zatím celkem 190 nemocných, upozornila agentura DPA.



Počet případů onemocnění novým koronavirem v pevninské Číně v úterý stoupl o 24 na celkem 80 778. Počet mrtvých se zvýšil o 22 na 3158.



Pacienta, u kterého testy potvrdily onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem, má nově i Turecko. Oznámil to ministr zdravotnictví Fahrettin Koca.

Po celém světě se již COVID-19 podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) nakazilo téměř 114 000 lidí a více než 4 000 jich zemřelo. V Evropě je nejvíce postiženou zemí Itálie s více než 9 000 nemocnými.

Nejvíce zasaženou zemí světa je Čína, odkud se onemocnění šíří a kde v lednu zemřel také první pacient s touto nemocí. Počet nakažených koronavirem v Česku stoupl už na 64.