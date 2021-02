Dělám to pro vědu, peníze nechci, říká teenager, kterého nakazí covidem

„Studie může urychlit vývoj vakcín,“ říká Fraser-Urquhart z města Stoke on Trent. „Kdybychom takové testování zahájili dříve, mohli jsme potenciálně distribuovat vakcíny do Vánoc. Skutečnost, že máte někoho, kdo má covid a je ochoten být testován a zkoumán, je nesmírně užitečná,“ podotýká.

Vědci ho v londýnské nemocnici Royal Free nakazí koronavirem pomocí nosního spreje či kapátka a poté ho budou držet sedmnáct dní v izolaci, aby zajistili, že nenakazí nikoho dalšího.



Při studii, která začne do měsíce, bude koronaviru v bezpečných a kontrolovaných podmínkách vystaveno celkem 90 zdravých dobrovolníků ve věku od osmnácti do třiceti let. Záměrem bádání bude lépe pochopit, jak nemoc covid-19 ovlivňuje lidský organismus.



„Samozřejmě, že mám obavy. Každý by je měl mít, než se zúčastní testování,“ líčí Fraser-Urquhar. „Existují rizika, o kterých nevíme. Můžu skončit se zvýšeným rizikem rakoviny plic ve věku padesáti let, protože jsem měl covid. Ale to je nedílná součást studie a já tato rizika přijal,“ říká.

Jeho rodina sice není nadšená, ale má pochopení. „Rozumí tomu, proč to dělám a podporují mě,“ líčí Fraser-Urquhart, jenž doufá, že studie bude mít trvalý odkaz a umožní dřívější vývoj vakcín při budoucích pandemiích.

„Je pravděpodobné, že další pandemická onemocnění budou stejně smrtelná jako covid-19. Touto studí můžeme vytvořit precedens a podobné testování se může stát při dalších pandemiích normou,“ popisuje.



Peníze si mladík nenechá

Ačkoli dobrovolníci za účast na studii nemají nárok na odměnu, dostanou kompenzaci ve výši 4 500 liber (134 tisíc korun). Fraser-Urquhart má v plánu tuto částku darovat organizaci Aliance pro vakcinaci, která usiluje o spravedlivější přístup k vakcínám po celém světě.

„V tuto chvíli peníze nepotřebuji a opravdu je nechci. Ikdyž si myslím, že kompenzace je dobrá věc, pokaždé se najdou lidé, kteří si myslí, že to dobrovolníci dělají jen pro peníze,“ říká.

„Myslím, že je správné, když někdo z nás veřejně vystoupí a řekne, že si peníze nenechá a pošle je na dobročinnost,“ říká.

Ačkoli Fraser-Urquhart studii věří, nechce ostatní k něčemu podobnému nabádat či přemlouvat. „Je to zcela osobní rozhodnutí a prosím lidi, aby pečlivě zvážili dopad a rizika, než se do něčeho takového zapojí. Pokud se chcete zúčastnit, je to skvělé, ale pokud ne, i to je v pořádku,“ domnívá se.

Nemyslí si však, že studie je tak šílená, jak ji mohou lidé vnímat. „Lidé toho udělali během pandemie mnoho a neuvěřitelně tím přispěli poznání,“ říká.

„Lékaři v nemocnicích neprošli žádnou zdravotní kontrolou, nebylo jim všem od 18 do 30 a neměli k dispozici léčbu, jakou máme dnes. Tato studie není v rozporu s tím, o co jsme žádali jiné lidi, a její výhody budou astronomické,“ uzavírá pro list The Guardian.

Aby byla studie pro účastníky co nejbezpečnější, nebudou při ní použity nové mutace koronaviru, ale virus, jenž se začal v Anglii šířit loni v březnu.

V první fázi budou vědci zkoumat, jaká je nejmenší virová nálož vedoucí k nakažení. Na studii budou spolupracovat vládní vakcinační pracovní skupina, Královská univerzita v Londýně, zdravotnická společnost hVIVO nebo nadace NHS Royal Free London.