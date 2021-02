Británie povolila testování covidu na dobrovolnících, nepoužijí se mutace

Británie, která má více než 66 milionů obyvatel, od začátku pandemie podle oficiálních údajů zaznamenala přes čtyři miliony případů koronaviru a přes 118 400 lidí tam v souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo.

První dávku očkování proti covidu už obdrželo na 15,5 milionu obyvatel, přičemž více než 546 tisíc lidí již dostalo obě dávky některé z vakcín.



Při testech, které by měly začít do měsíce, bude až 90 zdravých dobrovolníků ve věku 18 až 30 let vystaveno koronaviru v bezpečných a kontrolovaných podmínkách, oznámila britská vláda.



V první fázi budou vědci zkoumat, jaká je nejmenší virová nálož vedoucí k nakažení. Následně by dobrovolníci před vystavením koronaviru mohli být očkováni. Za účast budou kompenzováni.



Studie má podle britského ministra obchodu Kwasiho Kwartenga pomoci zjistit, která vakcína je nejlepší a nejúčinnější v dlouhodobém měřítku.

„Studie se uskuteční ve Spojeném království a pomohou prohloubit poznatky vědců ohledně toho, jak koronavirus lidi ovlivňuje, a případně přispějí k rychlému vývoji vakcín,“ uvedl Kwarteng.

Na studii budou spolupracovat vládní vakcinační pracovní skupina, Královská univerzita v Londýně, zdravotnická společnost hVIVO nebo nadace NHS Royal Free London.

Současně se také množí výzvy k vypracování globální pandemické úmluvy, jejímž cílem by bylo při možných budoucích pandemiích zajistit větší transparentnost.

Mezinárodní dohodu, v níž by se státy světa zavázaly, že budou sdílet data o šíření virů a infekčních chorob, by uvítal také premiér Boris Johnson.

V pondělí Johnson výzvu podpořil poté, co Spojené království a Spojené státy vyjádřily znepokojení nad omezeními, jimž čelili odborníci Světové zdravotnické organizace (WHO) v Číně.

Johnson chce zřídit speciální výzkumná centra

Mise WHO, jejímž cílem je zkoumat původce koronaviru, dorazila do Číny v lednu, po zdlouhavých jednáních s čínskými úřady a více než rok poté, co se koronavirus začal šířit v čínském Wu-chanu.

Po čtyřech týdnech vyšetřování mise minulý týden uvedla, že podle dosavadních zjištění je virus SARS-CoV-2 pravděpodobně přírodního původu a jeho hostitelem mohli být netopýři. Teorii, že virus unikl z laboratoře, odmítla.

Australský expert na infekční choroby a člen mise WHO Domonic Dwyer ale v sobotu agentuře Reuters sdělil, že Čína odmítla misi poskytnout primární data o prvních případech covidu-19.

„Myslím, že svět potřebuje obecnou dohodu ohledně toho, jak budeme sledovat data související se zoonotickými pandemiemi,“ uvedl v pondělí Johnson.

Dodal, že by za tímto účelem měly po světě vzniknout speciální výzkumná centra zkoumající přenos infekce mezi zvířaty a potenciální přenos na lidi. Zároveň by podle premiéra měla úmluva zajistit větší transparentnost při sdílení dat o přenosu infekce.