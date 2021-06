Jakub Zamazal Umírající manžele dali k sobě

„Viděl jsem, jak jsou nemocnice přetížené. Chtěl jsem pomoct,“ vypráví s odstupem několika měsíců Jakub Zamazal. V únoru pomáhal jako dobrovolník v programu Červeného kříže (viz box níže) v Domažlické nemocnici, která se právě covidovou stala. „Na to, co jsem tam viděl a zažil, vás mohou připravit jen částečně. Byly dny, kdy zemřeli dva lidi za směnu... Na představu, že tam přijdu a všichni se šťastně vyléčí, jsem musel rychle zapomenout.“