Zahraniční studenti v Británii kvůli pandemii hladoví, musí pro jídlo do bank

V Newhamu na východě Londýna se po večerech ve frontě před potravinovou bankou tísní několik desítek zahraničních studentů. Čekají až dostanou rýži, zeleninu a další základní potraviny.



„Najít dostupné jídlo je těžké. Ve srovnání s Indií je tu výrazně dražší,“ říká indický student Jay Patel. Je jedním z těch, kteří si sem pravidelně chodí pro tašku potravin, které rozdává místní charita nazvaná Newham Project.

Devatenáctiletý mladík, který studuje na Univerzitě v Greenwichi v jihovýchodním Londýně, líčí, že se mu během pandemie nepodařilo získat zaměstnání na částečný úvazek a rodině v Indii o peníze už říct nemůže.



Newhamská potravinová banka, která rozdává jídlo třikrát týdně do jedenácti do večera, se stala záchranou pro řadu zahraničních studentů. „Dorazil jsem do Británie ve špatnou dobu. Je to velmi obtížná situace. Bez této pomoci bychom museli hladovět,“ říká Patel pro agenturu AFP.

Pandemie je připravila o práci

Británie už zaznamenala více než 3,6 milionů případů koronaviru a 107 tisíc úmrtí s nemocí covid-19. Stejně jako další země čelí ekonomickému propadu. Kvůli nákaze musela opakovaně uzavřít maloobchody a pohostinská zařízení, což připravilo o práci několik milionů lidí.

Mezi nimi také řadu studentů, kteří často pracují právě v restauracích, barech či obchodech. Přestože v posledních týdnech v Londýně panovalo po večerech chladné počasí, fronta před newhamskou potravinovou bankou zůstává podle místních dobrovolníků dlouhá.

V taškách pro potřebné je především rýže, zelenina, ovoce a různé konzervy. Charita Newham Project vznikla v roce 2008 s cílem pomoci nejpotřebnějším ve stejnojmenné čtvrti, která je jednou z nejchudších oblastí hlavního města.

Jídlo začala studentům distribuovat loni v dubnu při první koronavirové uzávěře. „Začínali jsme s asi dvaceti baleními potravin denně, ale během několika týdnů sem začalo chodit 800 studentů,“ líčí manažer Elyas Ismail.

Studenti se v bytech tísní i po patnácti

„Viděli jsme, že potřeba je obrovská, tak jsme se rozhodli pokračovat. Čísla se dál zvyšovala,“ líčí. Ismail odhaduje, že nyní banka pomáhá přibližně dvěma tisícům domácností týdně. Někteří studenti žijí až po patnácti v malých bytech, protože jiné bydlení si v Londýně dovolit nemohou.

Většina zahraničních studentů univerzit v Británii pochází mimo Evropu. Statistická agentura pro vysokoškolské vzdělávání uvádí, že roce 2020 jich do Británie přijelo více než 400 tisíc, nejčastěji z Číny a Indie.

Do newhamské potravinové banky chodí nejčastěji právě studenti z Indie. Podle Ismaila jsou z chudých rodin a jejich rodiče museli často prodat šperky a další cennosti, aby dětem stěhování do Británie zaplatili.

Jednadvacetiletá dobrovolnice Aamena dodává, že jejich studentská víza jim neumožňují přístup k žádné vládní podpoře, a tak se musí snažit sami.

Jedním z nich je i třiadvacetiletý Alpef Shaik studující na Východolondýnské univerzitě. Pandemie ho zastihla šest měsíců po začátku magisterského studia. „Věci se velmi změnily,“ říká s tím, že přišel o svůj částečný úvazek. „Životní náklady a studium ve Velké Británii nyní nestojí za to. Platím za rolls-royce a dostávám starou toyotu,“ popsal.