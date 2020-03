Miminko nakažené koronavirem může být přenašeč, varují lékaři ze Singapuru

Šestiměsíční miminko dali do nemocnice poté, co rodiče a chůva museli do karantény kvůli podezření na koronavirus. Děťátko se zdálo být naprosto zdravé a nevykazovalo žádné příznaky COVID-19.

O to větší bylo překvapení lékařů, když našli v jeho těle rozsáhlou přítomnost viru. Patogeny koronaviru se nacházely v jeho hrdle, krvi a výkalech. Miminko se zřejmě nakazilo od své matky, která byla v úzkém kontaktu s turisty z Číny.

„Zatímco většina dospělých má horečku, respirační symptomy a/nebo rentgenové změny hrudníku, současná data naznačují, že většina nakažených dětí má mírné nebo žádné symptomy,“ poukazuje studie uveřejněná v odborném časopise Clinical Infectious Diseases, která jako první informovala o případu.

Podle autorů studie případ ukazuje na „špatné výkony“ současných způsobů testování koronaviru, které nemusí zaznamenat nákazu u dětí. „Existuje naléhavá potřeba lépe porozumět celému klinickému spektru COVID-19 u dětské populace, aby bylo možné zdokonalit strategie ochrany veřejného zdraví,“ píší autoři studie.

Doktor Yang, expert na infekční nemoci z Kalifornské univerzity v Los Angeles tvrdí, že výsledky mají „podstatné důsledky“. Ukazují totiž, že děti mohou mít minimální nebo žádné symptomy, a přesto být infekční.

„Obecně, čím jste mladší, tím méně vážné příznaky jsou. Ale to není proto, že nejste nakažení. Je to proto, že nákaza vás neučiní nemocnými,“ vysvětlil listu Los Angeles Times. „Stále ale pravděpodobně zůstáváte velmi nakažlivými,“ dodal.



Kvůli této možné infekčnosti považují odborníci zavření školek a škol za rozumnou strategii, jak zabránit šíření viru. V Itálii ve čtvrtek začaly pro 8,5 milionu žáků a studentů desetidenní prázdniny, které vláda nařídila kvůli epidemii koronaviru. Až do 15. března zůstane zavřených téměř 60 000 školek, škol a univerzit.

Jiný výzkum na základě dat z čínského města Šen-čen došel k závěru, že míra nákazy u dětí a dospělých není příliš odlišná. Zatímco pravděpodobnost přenosu infekce je u obecné populace 7,9 procenta, u dětí mladších 10 let je to 7,4 procenta.

„Nebyla zjištěna žádná významná souvislost mezi pravděpodobností infekce a věkem prvního dokumentovaného případu,“ cituje server South China Morning Post výzkumníky, kteří publikovali svou studii na medRxiv, online serveru pro sdílení medicínských poznatků.

Vysoká odolnost dětí

Počet nakažených dětí je nicméně velmi malý. V Číně, kde epidemie začala, tvořily děti jen 2,4 procenta všech zaznamenaných případů, uvedla zpráva Světové zdravotnické organizace z minulého měsíce. Z nakažených dětí jen 2,55 procenta měly vážné symptomy a jen ve 0,2 procentech případů byly kriticky nemocné. Zatím na nemoc nezemřel nikdo mladší deseti let.

Podle některých odborníků děti vykazují větší rezistenci vůči koronaviru zřejmě proto, že jsou zvyklé být neustále pod útokem známých koronavirů jako jsou ty, které způsobují běžnou rýmu. Jejich tělo má tak už vytvořené jisté imunitní mechanismy, které jim umožňují se lépe vypořádat s dalším typem koronaviru.

„Děti s tímto novým koronavirem na něj možná reagují jako na jakýkoli jiný koronavirus, kdy dostanou trochu rýmu, trochu kašel nebo (mají) velmi mírné příznaky, protože už dříve se setkali s koronavirem. To jim možná poskytuje trochu větší ochranu,“ myslí si Buddy Creech, docent dětských infekčních chorob z Vanderbilt Children’s Hospital.

Creech nicméně přiznává, že o koronaviru COVID-19 se zatím ví příliš málo, aby se mohlo přesně říci, co je důvodem vysoké rezistence dětí.

I u dřívějších rychle se šířících virů z čeledi koronavirů SARS-CoV a MERS-CoV vykazovaly děti překvapivě vysokou odolnost. Např. jen 3,4 procenta případů MERS v Saúdské Arábii zahrnovaly děti, ačkoliv okolo 15 procent lidí v populaci bylo mladších 19 let.