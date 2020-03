Lékař nakažený koronavirem vyšetřil stovku pacientů, shání je hygiena

13:52 , aktualizováno 13:52

Praktický lékař z Prahy, pozitivně testovaný na nákazu novým koronavirem, ošetřil během dvou dnů v ordinaci stovku pacientů. Informaci redakci iDNES.cz potvrdil zdroj blízký ordinaci. Sestra udělala seznam pacientů a Krajská hygienická stanice hlavního města Prahy je nyní všechny obvolává.

