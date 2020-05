Koronavirus byl ve Francii už v prosinci, tvrdí lékaři. WHO to nepřekvapilo

První potvrzený případ koronaviru ve Francii lékaři zaznamenali 24. ledna. Yves Cohen, primář resuscitačního oddělení v nemocni Avicenne na severovýchodním předměstí Paříže, vysvětlil, že laboranti znovu testovali vzorky dvou desítek pacientů, kteří byli v prosinci a lednu negativně testováni na chřipku, píše agentura Reuters.

Dvaačtyřicetiletý muž původem z Alžírska, který ve Francii žil již mnoho let, se koronavirem nakazil o měsíc dříve, než epidemie naplno propukla. „Máme jeden pozitivní případ na covid-19 z 27. prosince,“ řekl Cohen pro televizi BFM TV. Vzorky lékaři zkoumali pomocí testů PCR. Chyba je podle nich vyloučená, protože došlo k opakované kontrole.

„Pacient byl nemocný přibližně patnáct dní, nakazil své děti, ale ne ženu, která pracuje v supermarketu,“ uvedl Cohen. Dodal, že muž je znepokojený, protože nechápe, jak se mohl nakazit. V poslední době totiž nikam necestoval.



Lékař podle listu The Guardian upřesnil, že ačkoliv by šlo o důležité zjištění, nelze v tuto chvíli s jistotou potvrdit, že muž je francouzským „pacientem nula“. Nákazu koronavirem přežil, byl léčen na zápal plic. Odborníci se nyní snaží zjistit, kde se mohl infikovat.

„Přemýšlíme, zda právě pacientova žena nemohla mít jen asymptomatický průběh nemoci a nakazila zbytek rodiny,“ uvedl Cohen. Virus pravděpodobně cirkuloval už prosinci, takže lze očekávat, že mohou přibýt i další zatím neznámé případy z jiných regionů Francie.

Jasnější obrázek o epidemii

„Toto vrhá na všechno zcela nové světlo,“ řekl v úterý mluvčí Světové zdravotnické organizace Christian Lindmeier na brífinku v Ženevě s odkazem na informace z Francie. Nová zjištění podle něj pomohou lépe pochopit potenciál šíření nákazy. Ve vyjádření WHO stojí, že výsledky nejsou překvapivé.

„Další možné rané případy by se mohly objevit po opětovném testování vzorků,“ poznamenal Lindmeier a vybídl i další země, aby prověřily záznamy o případech zápalu plic nespecifikovaného původu z konce loňského roku. To by podle něj světu umožnilo udělat si „nový a jasnější obrázek“ o epidemii.

Mluvčí WHO také zdůraznil, že je velmi důležité vyšetřit původ viru. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo přitom o víkendu prohlásil, že USA mají důkazy původu viru v laboratoři v čínském Wu-chanu.

„To asi bude vyžadovat další mise nebo misi, abychom se na to blíže podívali,“ řekl Lindmeier.