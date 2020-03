Koronavirem se možná nakazila už polovina Britů. Záchranáři odmítají nemocné

Matka tří dětí Kayla Williamsová zemřela den poté, co k ní domů do londýnského Peckhamu přijela záchranná služba. Její manžel Fabian Williams zavolal pomoc v pátek ráno, protože se dusila kašlem, měla vysokou horečku, zvracela a trpěla silnými bolestmi žaludku i celého těla.

Podle záznamů zdravotníci ženu vyšetřili a zapsali si, že může být nakažená koronavirem. „Záchranářka mi řekla, že ji nemocnice nepřijme, protože není prioritou. Doporučila manželce odpočívat, více pít, užívat lék na horečku a případně opět volat záchranku,“ vylíčil pro list The Guardian Williams.

Ženin stav se ale další den značně zhoršil. Manžel ji ráno vykoupal, oblékl, nakrmil a uložil do postele. Když ji ale přišel zkontrolovat, už nedýchala. „Zavolal jsem záchranku a začal s masáží hrudníku,“ popsal svou reakci.



Přivolaným zdravotníkům se ženu oživit nepodařilo. Podle Williamse na místo o hodinu později dorazili policisté a zaměstnanci pohřebního ústavu. „Venku si nasadili ochranné obleky, obličejové masky a gumové rukavice. Na nohy si oblékli návleky. Nevěděl jsem, co se děje. Nikdo mi nic neřekl,“ dodal.

Pracovníci pohřebního ústavu ženě obalili ústa a tělo pevnou látkou a uložili ho do pytle, což je postup v případě úmrtí na infekční onemocnění. Ačkoli policie nařídila rodině zůstat v izolaci, nikdo je údajně neinformoval o příčině úmrtí jejich blízké, ani o tom, jestli jí posmrtně udělají test na koronavirus.

„Pacientka bohužel zemřela. Vyjadřujeme rodině upřímnou soustrast. V těchto nebývalých dobách pracujeme neuvěřitelně tvrdě, abychom se o Londýňany postarali,“ uvedl bez dalších detailů mluvčí londýnské záchranné služby.

NHS dělá co může, expert se bojí „tsunami“ případů

V Británii je aktuálně 467 potvrzených obětí koronaviru, nakažených už je téměř deset tisíc. Obyvatelé podle stanice BBC zpochybňují připravenost Národní zdravotní služby (NHS) a obávají se přetížení nemocnic. Experti totiž v příštích dnech předpokládají masivní nárůst nemocných.

Názory odborníků na to, jestli britské zdravotnictví nákazu zvládne, se rozcházejí. Podle profesora Neila Fergusona z Královské univerzity v Londýně, který se podílel na nové vládní strategii, mohou nemocnice a jednotky intenzivní péče (JIP) krizovou situaci, s ohledem na nárůst počtu ventilátorů, zvládnout.

Specialista intenzivní péče v nemocnici ve Whittingtonu Hugh Montgomery naopak nemá pochyb o tom, že nemocnice neuspějí. „V příštích dvou týdnech zažijeme tsunami nových případů a JIP začnou docházet volná lůžka.

Podle britského ministra zdravotnictví Matta Hancocka ale NHS dělá, co může. „Příští týden otevřeme novou dočasnou nemocnici v centru ExCel v Londýně,“ slíbil v úterý s odkazem na rozsáhlé kongresové centrum na východě britské metropole. Vzniknout tam mají postupně čtyři tisíce lůžek.



Koronavirem se mohla nakazit už polovina Britů, tvrdí vědci

Vědci z Oxfordské univerzity se domnívají, že epidemie mohla začít v Británii a Itálii dříve, než se původně předpokládalo, a to nejpozději v polovině ledna.

To ovšem mohlo vést v obou zemích k vytvoření značné míry kolektivní imunity, což je stav, kdy je vůči nemoci ve společnosti imunní tolik lidí, že se nákaza nemůže dále šířit. Právě na tuto strategii zpočátku britská vláda vsadila.



Výzkumníci došli k závěru, že naprostá většina nakažených vykazuje jen velice mírné či dokonce žádné příznaky nemoci COVID-19. Hospitalizaci přitom vyžaduje možná jen jeden pacient z tisíce. V takovém případě by platilo, že polovina země by mohla být vůči nákaze již nyní imunní.

„I kdyby to byl jen jeden ze sta (kdo vážně onemocní), stále se dostáváme k 35procentní kolektivní imunitě,“ řekl listu The Times Sunetra Gupta, profesor experimentální epidemiologie, který studii vedl.

Virus se mohl nepozorovaně šířit ve společnosti měsíce, což by u onemocnění dýchacího ústrojí nebylo neobvyklé. Pokud by domněnky vědců podpořila také zjištění z plošného testování, mohla by být ochranná opatření, jež nepříznivě dopadají na ekonomiku, uvolněna dříve, než zatím britská vláda předpokládá.

Studie však zatím neprošla recenzním řízením a nevyšla v žádném vědeckém časopise. A vážných případů mezitím nehledě na možnou kolektivní imunitu přibývá.



Británie povolá tisíce lékařů z důchodu

NHS proto minulý týden rozeslala výzvy lékařům a sestřičkám v penzi, aby se vrátili do služby a pomohli svým kolegům vypořádat se s krizí. Jen v Anglii a Walesu dostalo příslušný dopis přes 60 tisíc bývalých zdravotníků, kteří přestali u NHS pracovat v posledních třech letech.

V této souvislosti už se přihlásilo skoro 12 tisíc zájemců včetně šesti tisíc bývalých zdravotních sester. NHS posílí také přes pět tisíc studentů medicíny.

Hlavním důvodem, proč NHS potřebuje starší lékaře, je podle BBC fakt, že ti současní jsou stále častěji koronavirem sami infikovaní. Británie totiž podobně jako ostatní země trpí nedostatkem potřebného zdravotnického materiálu.