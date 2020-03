Šílený experiment? Švédové jsou v klidu, školy a bary nadále fungují

Od pondělka, kdy britský premiér Boris Johnson nařídil občanům sedět doma, je Švédsko největší evropskou zemí bez zásadních restriktivních opatření.

Děti mladší šestnácti let nadále chodí do školy, lyžařské areály jsou plné rekreantů, lidé ve Stockholmu nadále pracují z kanceláří. „Je zřejmé, že Švédsko dnes představuje výjimku,“ poznamenal podle listu The Financial Times někdejší ministerský předseda Carl Bildt.

Úřady zatím zakázaly pouze veřejná shromáždění nad 500 lidí, uzavřely univerzity a doporučily lidem, aby pokud možno pracovali z domova. Restaurace a hospody zůstávají otevřené, ale obslouží vás pouze u stolu, nikoliv na baru.

Hlavní hygienik Johan Carlson tento přístup hájí. Podle něj Švédsko nemůže přijmout „drakonická opatření, která by měla omezený dopad na epidemii, ale vyřadila by společnost z chodu“. Zároveň však přiznává, že pokud bude zdravotnický systém přetížen, tak roční úmrtnost v zemi „znatelně vzroste“.

Zvládneme to

„Budoucnost stále vypadá zvládnutelně,“ dodává hlavní epidemiolog Anders Tegnell. Školy podle něj musí zůstat zavřené, aby zdravotníci měli kam dát děti.

Skandinávská země dosud zaznamenala přes dva a půl tisíce potvrzených případů a šest desítek úmrtí. Vláda tvrdí, že nesází na strategii „skupinové imunity“, kterou zpočátku prosazovali poradci Borise Johnsona. Spíše chce zpomalit šíření infekce a zajistit, že zdravotnický personál se nedostane pod příliš velký tlak.

Čím dál více expertů však s touto strategií nesouhlasí. Vláda podle nich příliš riskuje, a to v situaci, kdy toho o koronaviru stále příliš mnoho nevíme. „Nechápu, proč by se Švédsko mělo od ostatních zemí lišit. Je to jeden velký experiment,“ prohlásil epidemiolog Joacim Rocklöv.

„Nemáme tušení, jestli to bude fungovat, nebo se to celé šíleně zvrtne. Je tu velké riziko, že se zdravotnický systém propadne do krize a na celé Švédsko bude uvalena karanténa,“ dodává vědec.

V neděli v televizi vystoupil premiér Stefan Löfven a vyzval všechny občany, aby se zapojili do boje proti šíření viru.



„V životě nastává několik klíčových momentů, kdy musíme činit oběti. Nejen kvůli sobě, ale i kvůli ostatním lidem, spoluobčanům, naší zemi. Ten okamžik nastal právě teď,“ prohlásil premiér a varoval, že pokud se situace zhorší, budou se opatření přitvrzovat.

Švédský přístup k pandemii kontrastuje i ve srovnání se sousedními zeměmi. Dánsko, Norsko a Finsko uzavřely hranice i školy. Finské úřady ve čtvrtek uzavřely celý region Uusimaa, kde leží i Helsinky. Hlavní město je ohniskem nákazy.