Čína propouští pacienty, i když stále mají koronavirus, naznačují testy

Wang Wej, ředitel nemocnice Tchung-ťi, v níž se objevily první případy koronaviru, řekl státní televizi CCTV, že z 147 uzdravených pacientů mělo opětovně pozitivní testy na koronavirus jen pět (přes 3 procenta). Nevykazovali žádné symptomy a zatím se neukazuje, že by přenášeli infekci.

„Doposud se neobjevily žádné důkazy, které by naznačovaly, že jsou infekční,“ uvedl Wang. Testy u dalších podobných pacientů ukazují, že 80 až 90 procent z nich nemá už žádné známky přítomnosti viru v krvi měsíc poté, co byli propuštěni z nemocnice.

Wang ale přiznává, že se jedná o studii malého vzorku lidí. Aby bylo možné říci, zda jsou zjištění z nich skutečně platná, byla by podle něho potřeba „rozsáhlá epidemiologická studie, která by nám poskytla vodítko při sledování a prevenci nemoci“. Tvrdí, že pacienti by měli i po propuštění dva týdny zůstat v karanténě, aby mohli být znovu testováni.

Další nemocnice ve Wu-chanu uvádějí, že opětovně pozitivní testy na koronavirus mělo okolo 5 až 10 procent zotavených pacientů. Podle listu South China Morning Post se pro pevninskou Čínu, která propustila na 90 procent pacientů s koronavirem, jedná o podstatný údaj.



Čína není jediná země, která oznámila případy opětovně pozitivních testů u „uzdravených pacientů“. U čtyřicetileté Japonky vědci zjistili znovu přítomnost koronaviru poté, co odešla z nemocnice. Podobný případ eviduje i Jižní Korea.

Podle vědců není nicméně jisté, zda se skutečně jedná o opětovnou infekci. Tělo si totiž po zotavení obvykle vyvine vůči nemoci imunitu a k opětovné nákaze by tedy nemělo docházet. „Pokud dostanete infekci, váš imunitní systém se obrátí proti tomuto viru,“ vysvětil listu Los Angeles Times Keiji Fukuda, ředitel Školy veřejného zdraví Hongkongské univerzity. „Znovu získat infekci, když se nacházíte v této situaci, by bylo docela neobvyklé,“ dodává s tím, že jediná možnost je, že imunitní systém nefunguje zcela správně.

Podle japonského lékaře Masaja Jamaty je možné, že právě to byl případ pacientky z Ósaky. „Pacient, který se nakazil virem, potřebuje asi čtrnáct dní nebo déle. V případě některých pacientů, jako jsou starší lidé, trvá déle, než si vytvoří protilátky,“ řekl serveru Japan Times. „Ani uzdravení však neznamená, že virus zmizel, spí,“ dodal odborník.

Pochybnosti nad čínskými údaji

Podle listu Los Angeles Times existují pochyby, zda Čína nakažené vědomě nepropouští příliš brzo, aby uvolnila prostor pro další pacienty. Jeden nejmenovaný lékař řekl šanghajskému listu The Paper, že nemocnice ve Wu-chanu v únoru propouštěly i některé kašlající a očividně nemocné pacienty. Později se údajně situace zlepšila.

Mezi tyto „uzdravené“ pacienty zřejmě patří i šestatřicetiletý muž, který krátce po odchodu z nemocnice zemřel. Lékaři uvedli, že příčinou jeho smrti bylo respirační selhání způsobené nemocí COVID-19.

Hongkongští vědci zjistili, že někteří zotavení pacienti se potýkají s dýchacími obtížemi. Kapacita jejich plic se snížila o 20 až 30 procent. Pomoci jim nicméně mohou kardiovaskulární cvičení, jako je plavání.

Pevninská Čína ve čtvrtek ohlásila nárůst nových potvrzených případů nákazy koronavirem, za středu jich přibylo 67, zatímco v úterý 47. Všechno jsou lidé, kteří do země přijeli ze zahraničí.

Někteří experti vyjadřují pochybnosti, zda skutečně v Číně nedochází k žádným místním případům nákazy. Podle nich je možné, že Čína, aby co nejdříve rozběhla ekonomiku, manipuluje se statistikami.

Svou roli hraje i propaganda. Čína chce ukázat Západu, že celou situaci zvládla lépe, tvrdí Jen-čung Chuang z think-tanku Rada pro mezinárodní vztahy (CFR).



Podle listu The Guardian se samotní Číňané obávají, že zrušení karantény ve Wu-chanu může způsobit to, že stále nakažení lidé zanesou virus do dalších částí země. „Nulový počet případů může být lživý,“ sdělila listu paní Tangová, pětadvacetiletá obyvatelka Siao-kanu, města v nejvíce zasažené provincii Chu-pej.

I čínský premiér Li Kche-čchiang varoval místní úřady, aby netajily informace proto, aby „udržely nové případy na nule“. Odkazoval přitom na analýzy, podle nichž je nepravděpodobné, že by COVID-19 zmizel tak jako jeho předchůdce SARS v roce 2003.