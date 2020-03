PŘEHLEDNĚ: Výjimky a úlevy. Co přináší nejnovější opatření kolem koronaviru

1. Výjimky pro maloobchod

Od páteční 6. hodiny ranní budou moci otevřít zámečnictví a servisy na opravu, údržbu a instalaci strojů a zařízení pro domácnost. Omezeny nebudou ani myčky automobilů.

Výjimku už nyní mají například prodejny výpočetní techniky, malých domácích zvířat a potřeb pro ně, novin a časopisů, zahrádkářství či květinářství.

2. OSVČ

Živnostníci, kterým vládní nařízení poškodilo podnikání, budou dostávat od státu 15 tisíc korun měsíčně po dobu trvání omezení. Ministryně financí Schillerová připraví návrh zákona, který vláda schválí v pondělí.

3. Žádná náhrada podnikatelům

Na základě krizového zákona nepůjde žádat náhradu ušlého zisku, řekla Schillerová. Další nouzová opatření už jsou vydávaná podle zdravotního zákona. Ministryně argumentuje tím, že pro podnikatele již vláda schválila řadu pomocných opatření a náhrady škody by šly do bilionů korun.



„Náhrada škody za ušlý zisk, s tím se nedá počítat, protože by to byly biliony a ohrozilo by to fungování státu,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová.



4. Hotely a penziony

Hotely a penziony mohou poskytovat službu lidem, kteří potřebují ubytování kvůli své práci, cizincům do té doby, než opustí ČR a cizincům s pracovním povolení na území ČR. Ubytovací služby jsou jinak zakázány.

5. Pomoc dlužníkům

Vláda chce pomoci zadluženým lidem. Novela insolvenčního zákona a zákona o spotřebitelském úvěru by měla prodloužit lhůty splátek nebo umožnit oddlužení.

6. Ochranné rukavice v obchodech

Obchody s potravinami budou muset bezplatně poskytovat ochranu na ruce například v podobě jednorázových rukavic. Mohou to být i jiné pomůcky, jako jsou polyetylenové obaly na čerstvé pečivo.

7. Výjimky pro pendlery

Pro zdravotníky, sociální pracovníky a příslušníky integrovaného záchranného systému nebudou platit pravidla o karanténě kvůli prevenci šíření nového typu koronaviru a nutnosti pracovat mimo území České republiky alespoň tři týdny.

8. Ven maximálně ve dvou

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo omezený pohyb na veřejném prostranství maximálně ve dvou lidech. Výjimku platí na členy domácnosti, výkon povolání, podnikání nebo účast na pohřbu, na které se limit dvou lidí nevztahuje.

9. Ošetřovné pro více lidí

Stát bude platit ošetřovné rodičům dětí do věku 13 let, kteří s potomky zůstali doma v souvislosti s vládním nařízením. Rodič dostane 60 procent z platu po dobu, kdy jsou školy nepřístupné, a to i zpětně.



10. EET

Závěrečná fáze EET v podobě třetí a čtvrté vlny bude odložena o tří měsíce po skončení nouzového stavu. Po tuto dobu také nemusí podnikatelé tržby elektronicky evidovat.

11. Hypotéky a další půjčky

Česká národní banka dnes snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na jedno procento. Podnikům nižší úroky přinášejí levnější úvěry na investice a provoz, domácnostem zase levnější půjčky na bydlení a spotřební úvěry.

