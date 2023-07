KOMENTÁŘ: Evropská civilizace v úpadku? Je čas vrátit moc jednotlivci

Před více než třiceti lety slavil Západ triumfální vítězství nad komunismem, ale dnes má drtivá většina evropských zemí jen second hand demokracii, skomírající ekonomiku, problematickou bezpečnost a dekadentní kulturu. Přesto by bylo nepřesné mluvit o úpadku evropské civilizace, protože to všechno jsou následky dlouhodobé degenerace politické kasty.

Evropská společnost podklesává pod svou vlastní přecitlivělostí. Její intelektuální a politické špičky idealizují a romantizují slabost. Svět, který nám líčí, je plný obětí, které za nic nemohou.