Evropa odchází od rozumu k ideologii. Kvůli sociálním sítím, říká ekonom

V jakém stavu se dnes nachází česká ekonomika?

Jsme v nejhorší situaci, v jaké jsme se kdy jako samostatná Česká republika ocitli. Zároveň to není klasická ekonomická krize, jež by měla trvat delší dobu. Útlum je vyvolán převážně vysokými cenami energií. Globálně se ale nabídka energií nesnížila a jednou se ceny elektřiny i plynu vrátí na původní čísla. Může to ovšem trvat několik let. Problém je dočasně daný situací na Východě. Ta se ani vyřešit nemusí, stačí mít hotové terminály pro dovoz zkapalněného plynu odjinud.