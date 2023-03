EU proti greenwashingu. Klimaticky neutrální kaše bude muset předložit důkaz

Agentura Reuters nahlédla do návrhu nových pravidel, které Evropská komise představí ve středu odpoledne. Podle nich budou muset společnosti provést vědecky podložené posouzení všech významných dopadů daného produktu na životní prostředí nebo produkt ověřit v rámci již fungujícího systému environmentálního značení.

Výsledná data bude muset zkontrolovat nezávislý ověřovatel akreditovaný k danému účelu. Společnostem, které budou tvrdit, že jsou jejich výrobky jakkoliv šetrné ke klimatu, a zároveň nebudou mít potvrzení od ověřovatele, hrozí pokuta.

Nová pravidla se budou vztahovat na všechno spotřební zboží prodávané v Evropské unii. Greenwashing tu teď zažívá zlatou éru. U kosmetiky se uvádí, že je „přírodní“, trička jsou „z klimaticky neutrální bavlny“ a každá druhá sušenka je zabalená ve „stoprocentně recyklovaném obalu“.

Z analýzy Evropské komise z roku 2020 vyplývá, že v tvrzeních o ekologických vlastnostech výrobků více než polovina společností uvádí nejasné, zavádějící nebo nepodložené informace.

Zainteresovaným neziskovým organizacím se aktuální návrh Komise líbí, podle nich je to krok správným směrem. Na druhou stranu varují, že je to stále ještě k firmám benevolentní. Nová pravidla jim dávají příliš velký prostor k manévrování.

„Jeden výrobek by mohl být hodnocen dvěma různými metodami, což by vedlo k naprosto odlišným výsledkům,“ uvedla pro Reuters Margaux Le Gallou, programová manažerka neziskové organizace Environmental Coalition on Standards.