Římské Koloseum bude na prodej. Umělci navrhli prodat jeho virtuální podobu

Skupina umělců, kurátorů a politiků navrhla prodat do zahraničí jednu z nejznámějších římských památek, římské Koloseum. Navrhují vytvořit certifikovanou digitální kopii stavby, a to prostřednictvím technologie nezaměnitelného tokenu. V dražbě by tak byla jedinečná digitální kopie památky, která ale tvoří také aktivum, s nímž lze dále obchodovat.