Sbírky autíček už nebudou co bývaly. Mattel zavádí virtuální modely

Americký výrobce hraček využije „kryptoměnového boomu“ a vydraží své digitální umělecké kousky. Aukce proběhne v úterý a půjdou do ní tři auta. Mattel plánuje rozšířit své digitální portfolio i o další hračky, píše deník The New York Times.