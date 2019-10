KOMENTÁŘ: Autonomní Katalánsko, bolavý vřed Španělska

Nejvyšší španělský soud udělil vzbouřencům tresty od třinácti do devíti let. S územní celistvostí a hnutím za národní sebeurčení se Španělsko potýkalo už v minulosti. Katalánce a Basky však tvrdě potlačil diktátor Franco a poté, co se země vrátila k demokracii, se zdálo, že centrální vláda dokázala přesunem části pravomocí na autonomní regiony secesistické tendence zastavit.