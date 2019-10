Uděláme Hongkong v Barceloně: že by dvojí metr při hodnocení demonstrací?

18:24 , aktualizováno 18:24

Když demonstranti v Barceloně obsadí letiště, jsou to jen separatisté vytvářející chaos, zatímco když je stejná taktika použita v Hongkongu, je to prodemokratický protest. A co by se říkalo zásahu policie, kdyby se to stalo v Maďarsku nebo Rusku?